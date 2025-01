Ucciso a coltellate perchè voleva entrare ad una festa, confessa l’omicidio ragazzo di 19 anni

Un 42enne di Provaglio d’Iseo è stato ucciso a coltellate dopo essere stato respinto da una festa privata. Il giovane arrestato ha confessato l’omicidio.

La dinamica dell’omicidio

Il drammatico episodio si è consumato la notte di Capodanno a Provaglio d’Iseo, un comune della provincia di Brescia. La vittima, Roberto Comelli, un 42enne pregiudicato noto nella zona, aveva cercato di entrare in una festa privata organizzata in un centro civico, ma è stato respinto dagli altri partecipanti. Questo rifiuto ha scatenato una discussione che ha presto preso una piega violenta, culminando con un tragico omicidio. Comelli, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ha avuto una lite con alcuni giovani presenti alla festa. Il litigio è degenerato rapidamente, portando al ferimento mortale dell’uomo con un coltello.

Gli investigatori, tra cui il sostituto procuratore Laura Matrone, hanno avviato un’intensa attività di indagine. Dopo ore di interrogatorio, è stato arrestato un ragazzo di 19 anni residente a Prevalle, il quale ha confessato di aver inferto il colpo mortale. L’aggressore ha spiegato di aver reagito alla provocazione e alla violenza verbale scatenatasi durante il litigio. Il giovane è stato trasferito nel carcere di Bergamo, in quanto incompatibile con altri detenuti a Canton Montello, il penitenziario bresciano.

Le indagini e la reazione della comunità

Sul luogo del delitto, i carabinieri hanno rinvenuto il coltello da cucina utilizzato per l’omicidio. Gli inquirenti hanno avviato una serie di approfondimenti per determinare le cause precise che abbiano scatenato la violenza tra le due parti. Sebbene la lite iniziale fosse stata generata dal rifiuto di Comelli di entrare alla festa, non sono ancora chiare tutte le dinamiche precise che hanno portato al tragico epilogo.

L’omicidio ha sconvolto l’intera comunità di Provaglio d’Iseo. Il sindaco del comune, Vincenzo Simonini, ha espresso il suo dolore per la tragedia che ha colpito non solo la famiglia della vittima, ma anche la collettività intera. «Siamo profondamente scossi da quanto accaduto», ha dichiarato il primo cittadino, aggiungendo che la violenza non può mai essere considerata una soluzione per risolvere le controversie. Il sindaco ha sottolineato l’impegno della comunità nel cercare di prevenire simili tragedie, promuovendo iniziative volte a rafforzare il senso di responsabilità e rispetto reciproco.

L’indagine continua, mentre le autorità cercano di fare luce su tutte le circostanze che hanno portato alla morte di Roberto Comelli, un uomo che aveva un passato turbolento ma che, come molti della sua zona, non è riuscito a sfuggire alla violenza che ha segnato la sua fine.