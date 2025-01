Sanremo 2025: Carlo Conti svela tante novità, e scioglie ogni dubbio, ci sarà anche Selvaggia Lucarelli

Il Festival di Sanremo 2025 è alle porte e Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, anticipa alcuni dettagli sull’evento più atteso della musica italiana.

Selvaggia Lucarelli al Dopofestival

Tra le novità annunciate da Carlo Conti in un’intervista a La Freccia, spicca il ruolo di Selvaggia Lucarelli: non sarà co-conduttrice, ma ospite fissa al Dopofestival, dove affiancherà Alessandro Cattelan per commentare le serate. Una presenza che promette di arricchire il dibattito con il suo stile pungente e diretto.

Conduzione a rotazione e Alessandro Cattelan in finale

Per quanto riguarda la conduzione del Festival, Conti ha spiegato che, come avvenuto negli anni scorsi, ogni sera sarà affiancato da volti diversi. L’unica certezza, al momento, è la presenza di Alessandro Cattelan al suo fianco per la serata finale. “Siamo ancora in alto mare per gli altri nomi,” ha dichiarato Conti, lasciando intendere che le scelte definitive verranno fatte entro gennaio.

Nuove regole e durata delle serate

Un’altra novità riguarda la classifica: ogni sera verranno annunciati i primi cinque nomi, ma in ordine casuale, rendendo impossibile capire chi ha ottenuto più voti. “Questo renderà la proclamazione del vincitore ancora più sorprendente,” ha affermato Conti.

Quanto alla durata delle serate, il conduttore ha confermato che, con 30 cantanti in gara e il ritorno del Dopofestival, si cercherà di concludere entro l’una di notte: “La pubblicità è stata venduta fino a quell’ora, ma faremo il possibile per lasciare spazio agli ospiti e finire a un orario decente.”

Un Sanremo tra innovazione e tradizione

Con una conduzione flessibile, nuove regole per la classifica e il ritorno del Dopofestival, Sanremo 2025 si preannuncia un mix di innovazione e tradizione. Carlo Conti, alla guida del Festival, punta a regalare al pubblico un’edizione sorprendente e coinvolgente, mantenendo alta l’attenzione su ogni dettaglio dell’evento.