Meloni ennesimo prestigioso riconscimento, il Telegraph: “Ha impedito a quasi 200mila migranti di attraversare il Mediterraneo per raggiungere l’Italia”

Anche il quotidiano britannico sottolinea il ruolo del premier italiano nella gestione dell’immigrazione, bloccati quasi 200mila migranti grazie a politiche mirate.

Il Telegraph riconosce i risultati del Governo Meloni

L’operato di Giorgia Meloni e del suo governo continua a ricevere riconoscimenti anche all’estero. Dopo le recenti valutazioni positive dell’Economist, è ora il prestigioso Telegraph a sottolineare l’impatto delle politiche italiane in tema di immigrazione. Il quotidiano britannico ha riportato che il Governo italiano, insediato due anni fa, “ha impedito a quasi 200mila migranti di attraversare il Mediterraneo per raggiungere l’Italia”.

Il risultato sarebbe stato possibile grazie a un approccio che combina aiuti economici, scambi commerciali e investimenti strategici. Tra le azioni citate dal Telegraph, emergono i finanziamenti stanziati per Tunisia e Libia, due dei principali Paesi di partenza delle imbarcazioni dirette verso l’Italia. “Centinaia di milioni di euro sono stati destinati per bloccare le partenze dai porti nordafricani”, si legge nell’articolo, a conferma di come la diplomazia economica sia diventata una leva essenziale nella gestione delle migrazioni.

Reazioni politiche in Italia

La notizia ha suscitato reazioni immediate anche in patria. Attraverso un post pubblicato su Facebook, l’account ufficiale di Fratelli d’Italia ha commentato con entusiasmo il riconoscimento del quotidiano britannico: “Anche all’estero si riconosce l’efficacia delle politiche in materia di immigrazione portate avanti dal Governo Meloni. Proteggere i confini esterni è una priorità”. Il messaggio prosegue evidenziando un cambio di paradigma nelle politiche europee e il ruolo dell’Italia come modello per gli altri Paesi membri dell’UE.

Questo approccio, che unisce fermezza politica e interventi strutturali, sembra aver colto nel segno anche in ambito internazionale, consolidando la leadership di Giorgia Meloni non solo in Italia ma anche all’interno dell’arena politica europea.

Un quadro internazionale complesso

La gestione delle migrazioni rappresenta una sfida cruciale per molti governi europei, ma il Telegraph ha evidenziato come l’Italia sia riuscita a distinguersi per l’efficacia delle sue azioni. In un contesto internazionale caratterizzato da difficoltà interne, come quelle che stanno affrontando il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il premier italiano emerge come uno dei leader più solidi e influenti.

L’attenzione della stampa estera non è un caso isolato: la strategia del Governo Meloni, basata su una combinazione di diplomazia e misure di sicurezza, potrebbe rappresentare un modello da replicare per altri Paesi europei che si trovano ad affrontare pressioni migratorie crescenti.