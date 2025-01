Arbitri e VAR sotto accusa: Gasperini durissimo dopo Inter-Atalanta

Dopo la sconfitta in semifinale di Coppa Italia, Gian Piero Gasperini critica duramente l’arbitraggio e il VAR per episodi decisivi nel match contro l’Inter.

Gasperini e la polemica sul gol di Dumfries

La semifinale di Coppa Italia tra Inter e Atalanta si è conclusa con un risultato amaro per i bergamaschi, ma ancor più per il loro tecnico, Gian Piero Gasperini, che nel post-partita ha attaccato apertamente l’arbitraggio. Al centro delle polemiche, il primo gol dei nerazzurri firmato da Dumfries, che per l’allenatore della Dea sarebbe stato viziato da più irregolarità.

Secondo Gasperini, l’azione del gol non avrebbe dovuto svilupparsi a partire da un calcio d’angolo, in quanto la palla era stata toccata per ultima da Bisseck e non da Hien. Inoltre, l’allenatore ha sottolineato un presunto fallo di Dumfries su Scalvini, definendolo “evidentissimo”, e una posizione dubbia di De Vrij, che a suo dire avrebbe ostacolato la visuale del portiere Carnesecchi. “Non è facile giocare contro l’Inter. La partita ha avuto una svolta su un gol assurdo, nato da un calcio d’angolo inesistente e con un fallo clamoroso di Dumfries su Scalvini, lo spinge con due mani”, ha dichiarato.

Critiche anche al VAR e al protocollo

Il tecnico dell’Atalanta ha poi rivolto le sue critiche al VAR, accusandolo di non aver corretto errori evidenti nell’azione incriminata. A suo avviso, l’operato degli arbitri al video ha mostrato incoerenze rispetto ad altre situazioni. In particolare, Gasperini ha menzionato il fuorigioco millimetrico di De Ketelaere, rilevato per annullare un gol di Ederson: “Abbiamo esportato un brutto VAR. Hanno impiegato sette minuti per trovare il fuorigioco, ma non hanno visto tre situazioni chiare come queste”.

A rincarare la dose è stato anche l’ex calciatore Massimo Mauro, intervenuto nel post-partita su Mediaset. Mauro ha richiamato il discorso fatto in passato da Antonio Conte sulla necessità di maggiore chiarezza nel protocollo VAR: “Perché non perdere un minuto per controllare che il corner era sbagliato? Si sarebbe evitato di convalidare un gol irregolare”.

La polemica sul VAR e l’arbitraggio aggiunge un ulteriore capitolo alla già accesa rivalità tra le squadre, lasciando strascichi che difficilmente si placheranno a breve.