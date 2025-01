Amadeus, dopo il flop arriva la stoccata finale in diretta sulla Rai: “E’ stato il peggiore tra i direttori artistici di Sanremo”

Il celebre cantante non le manda a dire sul Festival di Sanremo, creando imbarazzo nello studio di Rai 1. Critiche anche agli ex amici Celentano e Teocoli.

Don Backy e le dure parole contro Amadeus

Nella puntata del 2 gennaio 2025 del talk show La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, l’ospite d’eccezione Don Backy ha fatto discutere con dichiarazioni pungenti che non hanno risparmiato nessuno. Già noto per il suo carattere diretto, il cantante ha espresso senza mezzi termini la sua opinione sull’attuale stato del Festival di Sanremo e, in particolare, sulla gestione dell’evento da parte di Amadeus, che ha definito “il peggiore tra i direttori artistici”.

“Non è uno che ha sentito preventivamente le canzoni,” ha dichiarato Don Backy durante l’intervista, aggiungendo: “Se le ha sentite, io non gli do nessun tipo di competenza per poter scegliere. Tu chi sei per dire che la mia canzone non merita di passare? Sarà anche direttore artistico, ma secondo me di musica non ne capisce niente. Cinque anni di successi sono legati ad altri fattori, agli ospiti, alla sua capacità di intrattenere il pubblico.”

Il cantante, pseudonimo di Aldo Caponi, ha inoltre lamentato un presunto ostracismo nei suoi confronti, ricordando che non partecipa al Festival dal 1971 nonostante abbia proposto più volte brani adatti al palco dell’Ariston. “Oggi quel palco è più interessato al gossip,” ha commentato con amarezza, facendo un implicito riferimento alla recente evoluzione dello spettacolo.

Dissapori personali e amicizie interrotte

Non solo Sanremo: Don Backy ha approfittato dell’occasione per affrontare altri temi controversi, inclusi i rapporti ormai deteriorati con vecchi amici come Adriano Celentano e Teo Teocoli. Le tensioni risalgono a episodi di molti anni fa, ma hanno continuato a generare attriti. In particolare, con Teocoli il cantante ha rievocato una questione economica risalente agli anni ’60, relativa a un presunto debito in lire mai saldato.

“Non ho mai detto che voglio soldi, soprattutto per le cene. Era mio amico e quindi non mi pesava che non pagasse. Se ha offerto anche lui? Diciamo che spesso non aveva i fondi,” ha spiegato Don Backy, sottolineando però che questi episodi hanno contribuito al deterioramento del rapporto.

Sul fronte di Celentano, la frattura sembra essere altrettanto insanabile, anche se meno legata a episodi specifici. La distanza accumulata nel tempo ha portato alla fine di quella che un tempo era una solida amicizia, con il cantante che ora preferisce non approfondire ulteriormente la questione.

Polemiche e tensioni in studio

Le affermazioni di Don Backy hanno creato un clima di tensione nello studio di Rai 1, con Caterina Balivo che ha cercato di gestire la situazione con la sua consueta diplomazia. Nonostante gli imbarazzi, la conduttrice è riuscita a mantenere il controllo, permettendo al pubblico di assistere a uno spaccato autentico e senza filtri della personalità dell’artista.

Con dichiarazioni di tale portata, Don Backy ha dimostrato ancora una volta di non temere di dire sempre la sua contro tutto e tutti.