Salvini euforico per i dati dopo approvazione nuovo codice della strada, “Stanno diminuendo morti, feriti e incidenti”

Diminuiscono gli incidenti stradali: da 305 feriti a 240 secondo i dati di Polizia e Carabinieri. Soddisfazione espressa dal ministro Matteo Salvini.

Calano gli incidenti stradali: i numeri del nuovo codice

Diminuiscono sensibilmente gli incidenti stradali in Italia, con un calo del 21% rispetto allo scorso anno. I dati, diffusi oggi da Polizia e Carabinieri, mostrano una riduzione significativa: da 305 feriti si è passati a 240. A sottolineare l’importanza del risultato, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che ha espresso soddisfazione durante una diretta social: “Al di là delle polemiche alla Vasco Rossi, se riusciamo a ridurre gli incidenti e a salvare vite non possiamo che esserne felici”.

Il ministro ha evidenziato che, a quasi tre settimane dall’introduzione del nuovo codice della strada, sono stati 357 i ritiri di patente, di cui 153 legati all’uso scorretto del cellulare alla guida.

La replica a Vasco Rossi e l’impegno per la sicurezza

Rivolgendosi direttamente al cantante Vasco Rossi, che aveva sollevato polemiche sull’uso del test antidroga, Salvini ha precisato: “Il test salivare risale all’utilizzo di sostanze di alcune ore indietro, non di giorni o settimane. Quando Vasco Rossi dice che se si fuma una canna non si può guidare per una settimana, non è così caro Vasco: io lo adoro come cantante, come uomo non sta a me giudicare. Io non incentivo nessuno a usare droghe e porcherie varie.”

Il vicepremier ha poi concluso sottolineando il valore dei risultati ottenuti: “Sapere che grazie all’impegno di tutti stanno diminuendo i morti, i feriti e gli incidenti è qualcosa di assolutamente positivo.”

Ponte sullo Stretto: il progetto definitivo entro febbraio

Non solo sicurezza stradale. Durante la stessa diretta, il ministro Salvini ha parlato anche del ponte sullo Stretto di Messina. L’obiettivo, ha spiegato, è quello di approvare il progetto definitivo, realizzato dai migliori ingegneri italiani ed europei, entro febbraio 2025. “Finalmente, dal 2025, potremo allestire i primi cantieri,” ha annunciato.