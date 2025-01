Bari, parcheggia il furgone ma si scorda di mettere il freno a mano, 59enne muore travolto

Un uomo di 59 anni è morto in un incidente sul lavoro in un campo agricolo tra Mola di Bari e Conversano. Indagini in corso sulla dinamica.

La dinamica dell’incidente

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato oggi, venerdì 3 gennaio, in un campo agricolo situato tra Mola di Bari e Conversano, nel sud della Puglia. La vittima, un uomo di 59 anni, è stata travolta dal proprio furgone mentre stava chiudendo il cancello di un terreno agricolo.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo era stato parcheggiato su una stradina in pendenza ma, a quanto sembra, il freno a mano non era stato inserito correttamente. Durante l’operazione di chiusura del cancello, il furgone avrebbe iniziato a muoversi autonomamente, investendo l’uomo. La scena, drammatica, si è svolta sotto gli occhi di un parente della vittima, che ha immediatamente lanciato l’allarme.

I soccorsi e le indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco di Bari e gli operatori sanitari del 118. Nonostante i soccorsi siano giunti rapidamente, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i medici hanno constatato il decesso sul posto.

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. L’area è stata sottoposta a rilievi da parte delle autorità competenti per accertare eventuali responsabilità o negligenze che possano aver contribuito al tragico epilogo.