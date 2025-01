Tonno venduto a 1,27 milioni di euro all’asta di Tokyo: secondo prezzo più alto nella storia

Un tonno di 276 chilogrammi è stato venduto alla prima asta dell’anno a Tokyo per 207 milioni di yen, segnando un inizio anno promettente per l’industria ittica.

Un’asta simbolo di buon auspicio economico

Alle prime luci dell’alba del 5 gennaio, il mercato di Toyosu a Tokyo ha ospitato la tradizionale prima asta dell’anno, un evento che, oltre a celebrare il commercio ittico, rappresenta un termometro simbolico dell’ottimismo economico in Giappone. Il protagonista dell’asta è stato un tonno pinna blu di 276 chilogrammi, pescato nelle acque di Oma, nella prefettura nord-orientale di Aomori, e aggiudicato per 207 milioni di yen, equivalenti a circa 1,27 milioni di euro.

L’asta, iniziata alle 5:10 del mattino, ha attirato grossisti e imprenditori del settore, consolidando la sua reputazione come evento di rilievo per l’industria ittica. Questo risultato, il secondo prezzo più alto mai registrato nella storia delle aste, riflette non solo l’altissima qualità del pesce venduto, ma anche le speranze di ripresa economica nel Paese.

Un evento che guarda al passato e al futuro

Il tonno è stato acquistato congiuntamente da un grossista e dalla società che gestisce la catena di ristoranti Sushi Ginza Onodera, una scelta che sottolinea il continuo prestigio legato a prodotti ittici di altissimo livello. Tuttavia, il record rimane quello del 2019, quando un tonno leggermente più grande, del peso di 278 chilogrammi, fu venduto per 333,6 milioni di yen, pari a circa 2,06 milioni di euro, nella prima asta tenutasi nel mercato di Toyosu dopo il trasferimento dallo storico sito di Tsukiji.

Nonostante il prezzo odierno non abbia raggiunto quei vertici straordinari, il risultato è considerato un successo e un simbolo di auspicio per il nuovo anno. In Giappone, eventi come questi non sono solo una celebrazione del commercio ittico ma anche un’occasione per misurare il sentiment degli imprenditori in un periodo di incertezze economiche globali.

Una tradizione che unisce qualità e ottimismo

La vendita di tonni pinna blu di alta qualità a prezzi da record non è una semplice transazione commerciale. Essa incarna valori profondamente radicati nella cultura giapponese, come il rispetto per il mare e per i suoi frutti, e rappresenta un augurio di prosperità per l’anno appena iniziato. Il mercato di Toyosu, che ha ormai sostituito lo storico Tsukiji, si conferma un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano, offrendo ai visitatori uno spaccato unico della cultura e dell’economia giapponese.