Salt Bae arriva a Napoli: il celebre ristoratore turco pronto ad aprire una steakhouse nella città partenopea

L’imprenditore turco Nusret Gökçe, noto come Salt Bae, ha annunciato l’apertura di nuovi ristoranti, tra cui una sede a Napoli.

L’espansione globale di Salt Bae

Il 2025 si apre con una grande novità per gli amanti della cucina di lusso: Nusret Gökçe, meglio conosciuto come Salt Bae, ha ufficializzato sui suoi canali social l’apertura di nuovi ristoranti in diverse città del mondo, tra cui Napoli, Roma e Milano. “Ecco come entriamo nel 2025: Città del Messico, Roma, Milano, Cappadocia e Napoli. Auguro a tutti il meglio per il nuovo anno”, ha scritto il celebre ristoratore, condividendo immagini che lo ritraggono mentre firma i contratti.

Salt Bae, diventato una vera e propria icona grazie al famoso gesto del sale sulla carne, deve il suo successo a una combinazione vincente di marketing, social media e alta cucina. Partito come lavapiatti, il suo percorso lo ha portato a diventare uno degli imprenditori più riconoscibili al mondo, con una catena di steakhouse di lusso che conta oggi 32 sedi internazionali.

Chi è Nusret Gökçe: da lavapiatti a icona globale

Nato in Turchia, Nusret Gökçe ha iniziato la sua carriera come aiuto lavapiatti, per poi farsi strada nel settore della ristorazione come tagliatore di carne in una steakhouse. Nel 2017, un video che lo ritraeva mentre cospargeva il sale su una bistecca con un gesto distintivo lo ha reso virale sui social, trasformandolo in Salt Bae. Da quel momento, la sua carriera ha conosciuto un’escalation, anche grazie al supporto finanziario del magnate turco Ferit Sahenk.

Oggi, le sue steakhouse attirano celebrità e clienti facoltosi da tutto il mondo, proponendo piatti esclusivi come la Tomahawk ricoperta di scaglie d’oro e la bistecca di carne Wagyu, una pregiata razza bovina giapponese. Prezzi che possono raggiungere i 2.000 dollari a cena non hanno scoraggiato una clientela che cerca non solo qualità ma anche l’esperienza di lusso che Salt Bae sa offrire.

Dove aprirà il ristorante di Salt Bae a Napoli?

La sede napoletana di Salt Bae non è stata ancora annunciata ufficialmente, ma i rumors puntano verso il Lungomare, una delle zone più prestigiose della città. Tra via Partenope, via Nazario Sauro e via Caracciolo, potrebbe trovare spazio la nuova steakhouse di lusso, accanto ad altre realtà di fascia alta come il “Crazy Pizza” di Flavio Briatore.

Un possibile indizio sul luogo scelto arriva dalla visita di Nusret a Napoli nel dicembre scorso, quando è stato avvistato mentre gustava una pizza da Ciro Salvo in piazza Sannazaro. Non è escluso che, in quell’occasione, stesse valutando possibili location per il suo ristorante.