Giulia De Lellis regala una borsa Hermes a Tony Effe da 21 mila euro: Tina Cipollari ironizza sui social, “L’ha comprata sulla spiaggia”

Per Natale, Giulia De Lellis ha stupito Tony Effe con un regalo esclusivo: una borsa Hermes personalizzata da 21mila euro. Tina Cipollari scherza su Instagram.

Un Natale di lusso per Tony Effe e Giulia De Lellis

Il rapper Tony Effe ha ricevuto per Natale un regalo che non passa inosservato: una borsa di lusso Hermes, dal valore stimato di 21mila euro, donata dalla fidanzata Giulia De Lellis. Il modello scelto è un’icona della casa di moda francese, impreziosito da un dettaglio unico: una targhetta personalizzata con il nome “Tony”, dove la “o” è stata incisa a forma di cuore.

L’influencer, nota per il suo stile e la passione per il mondo fashion, ha voluto rendere il regalo ancora più speciale, consolidando il legame con il rapper. La coppia, che ha ufficializzato la relazione mesi fa, non ha più timore di mostrarsi pubblicamente. Durante il concerto di Capodanno organizzato da Tony Effe dopo l’esclusione dal palco del Circo Massimo, i due si sono scambiati un bacio davanti al pubblico, confermando il loro affiatamento.

L’ironia di Tina Cipollari sul regalo di lusso

Non sono mancate le reazioni sui social al costoso regalo di Giulia De Lellis, ma tra tutte spicca quella di Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, programma che ha lanciato la carriera dell’influencer.

Sotto un post pubblicato da una pagina Instagram chiamata Lifestyle Magazine, che riportava la story di Tony Effe mentre mostrava il regalo ricevuto, la Cipollari ha lasciato un commento ironico: “Sì, comprata sulla spiaggia”. La battuta, accompagnata da emoticon sorridenti, ha raccolto centinaia di like e risate virtuali, dimostrando il caratteristico senso dell’umorismo dell’opinionista.

Una coppia al centro dell’attenzione

La relazione tra Tony Effe e Giulia De Lellis continua a far parlare. Dopo essersi trasferiti a convivere, i due sembrano vivere un periodo di grande serenità e complicità. Il regalo di Natale non solo sottolinea l’attenzione di Giulia per i dettagli, ma anche il suo desiderio di celebrare il legame con il rapper attraverso gesti significativi.