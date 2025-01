Elly Schlein punta sulle “vecchie glorie” per rafforzare il Pd, Prodi e Occhetto tornano protagonisti contro il Governo

L’opposizione guarda al passato per affrontare il futuro: Romano Prodi e Achille Occhetto si mobilitano contro l’avanzata della “tecnodestra”.

Schlein punta sulle “vecchie glorie” per rafforzare il Pd

Nel Partito Democratico, l’aria di rinnovamento sembra percorrere sentieri inattesi. L’attivismo recente, infatti, non si traduce in nuove leve coltivate nei ranghi del Nazareno, ma nel ritorno di protagonisti del passato come Romano Prodi e Achille Occhetto. Entrambi sono apparsi in prima linea nel dibattito politico, mobilitandosi contro la cosiddetta “tecnodestra”, un termine coniato dall’opposizione per definire l’intreccio tra tecnologia e autoritarismo, evocato spesso in relazione a figure come Elon Musk.

Occhetto e la battaglia contro la “democrazia illiberale”

L’ex segretario del Partito Comunista Italiano, Achille Occhetto, ha scelto le pagine di Repubblica per lanciare un appello contro “il nuovo autoritarismo che cavalca la suggestione fumosa della democrazia illiberale”. Nel suo commento, Occhetto invita a costruire alleanze ampie per contrastare i rischi legati a questa visione politica, che secondo lui minaccia i principi democratici fondamentali.

Le sue parole richiamano un’epoca ormai lontana, quella della “gioiosa macchina da guerra” con cui il centrosinistra affrontò, senza successo, le elezioni del 1994. Eppure, il richiamo al passato non sembra scoraggiare chi oggi punta su figure storiche per rilanciare il ruolo dell’opposizione.

Prodi e l’appello per un centrosinistra unito

Romano Prodi, ex presidente del Consiglio e leader storico dell’Ulivo, non è rimasto in silenzio. Da settimane insiste sull’importanza di una coalizione ampia per contrastare l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Per Prodi, la chiave è costruire un fronte comune capace di attrarre non solo le anime del centrosinistra, ma anche i moderati del Paese, un messaggio che sembra mirato a superare le divisioni interne al Pd.