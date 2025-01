Sondaggi 2025, fiducia in aumento per Giorgia Meloni, Fdi sfonda il muro del 30%

La premier Meloni raggiunge il 53,9% di fiducia, in crescita rispetto al 2024. Tra i ministri spiccano Calderone, Salvini e Tajani.

Fiducia nella premier: Meloni al 53,9%

Il 2025 inizia positivamente per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. Secondo un sondaggio realizzato da Lab21.01 per Affaritaliani.it, la fiducia nella premier cresce dello 0,3% rispetto a novembre 2024, attestandosi al 53,9%. I cittadini che dichiarano di non avere fiducia in Meloni scendono al 46,1%.

Questi dati rafforzano la posizione della premier, che mantiene un solido consenso a livello nazionale.

Ministri: Calderone, Salvini e Tajani guidano la classifica

Tra i membri dell’esecutivo, i ministri più apprezzati sono Marina Calderone (Lavoro), il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, e il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Al secondo posto si piazza Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Seguono, in terza posizione, un gruppo di quattro ministri: Andrea Abodi (Sport), Giancarlo Giorgetti (Economia), Carlo Nordio (Giustizia) e Matteo Piantedosi (Interno).

Scenario politico: Fratelli d’Italia oltre il 30%

Sul fronte dei partiti, Fratelli d’Italia si conferma sopra il 30%, consolidando la sua leadership. Lega e Forza Italia restano quasi appaiate, mentre il Movimento 5 Stelle registra una leggera crescita. In calo il Pd, mentre Alleanza Verdi e Sinistra si attesta al 6%.