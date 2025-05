Marina Berlusconi promuove Meloni: “Governo serio e coerente, l’Italia è sulla strada giusta”

La presidente di Fininvest e Mondadori difende il ruolo di Forza Italia, l’operato di Tajani e il governo Meloni: “L’Italia resti ancorata all’Occidente”.

Marina Berlusconi: “Forza Italia è più viva che mai”

«Forza Italia sta bene». Con queste parole, Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e del gruppo Mondadori, rilancia con decisione il ruolo centrale del partito fondato dal padre, Silvio Berlusconi. Intervenuta durante un evento alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano, ha ribadito con fermezza l’importanza di Forza Italia nella coalizione di governo: «Oggi ha un ruolo fondamentale. Il Paese avrà sempre bisogno di un partito autenticamente liberale, moderato, europeista e atlantista».

Parlando come figlia del fondatore del partito, ha sottolineato la soddisfazione per la tenuta e la crescita del movimento: «Mi fa piacere e scalda il cuore vedere come non solo esiste ancora, quando le previsioni erano che potesse scomparire, ma ha ripreso a crescere. Forza Italia è garanzia di equilibrio, moderazione e buon senso». Marina ha inoltre evidenziato come Fi sia l’unico partito italiano parte del Ppe, «che è partito di maggioranza in Europa», rafforzando così il posizionamento internazionale del partito.

Apprezzamento per Tajani e sostegno al governo Meloni

Non è mancato il riconoscimento al lavoro di Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri: «Lo conosco da tantissimi anni e lo stimo moltissimo. Tajani ha preso in mano il partito in un momento difficilissimo e sta facendo tuttora un ottimo lavoro», ha dichiarato. Ha poi aggiunto che il ministro «sta dimostrando di avere una ottima guida ed è un eccellente ministro in una fase complessa e delicata».

Guardando oltre i confini nazionali, Marina ha espresso il proprio sostegno anche al governo guidato da Giorgia Meloni: «Sta facendo bene. Credo che in un contesto di difficoltà senza precedenti fino a oggi, il governo si sia mosso in modo serio e responsabile». E ha poi auspicato continuità nella linea intrapresa: «Vista la situazione internazionale di grande instabilità, è fondamentale non discostarsi un millimetro dai valori occidentali e continuare a muoversi in modo coerente e coordinato con l’Europa. Il governo si sta impegnando per mantenere uniti Italia, Europa e America».

Dazi, relazioni globali e l’auspicio per il nuovo Papa americano

Sul tema delle tensioni commerciali tra le grandi potenze, Marina Berlusconi ha espresso preoccupazione per la “guerra dei dazi”, sottolineando la necessità di mantenere una linea diplomatica: «I dazi sono negativi per tutti, i controdazi altrettanto. Ma credo che la strada dell’Europa e di Meloni sia quella giusta: trattare è l’unico modo per arrivare a compromessi accettabili per tutti».

Infine, uno sguardo simbolico agli Stati Uniti, che secondo Marina devono «restare il faro del mondo libero e democratico», pur in un periodo difficile e incerto. Alla domanda sull’eventuale impatto del nuovo Papa americano, Robert Francis Prevost, ha risposto con una battuta ottimista: «Speriamo, dai Papi ci si possono aspettare tanti miracoli, tante cose positive».