Il nuovo virus che circola in Cina è l’hMPV, in aumento i casi soprattutto tra i bambini, i paragoni con il Covid

Il metapneumovirus umano (hMPV) registra un’impennata di casi nella Cina settentrionale, colpendo soprattutto bambini, ma gli esperti escludono un nuovo allarme pandemico.

Cos’è il metapneumovirus umano (hMPV)

Il metapneumovirus umano (hMPV) appartiene alla famiglia Pneumoviridae, la stessa del virus respiratorio sinciziale (RSV), noto per causare bronchioliti nei neonati. Identificato per la prima volta nei Paesi Bassi nel 2001, l’hMPV è oggi considerato una delle principali cause di infezioni respiratorie nei bambini sotto i 5 anni, seconda solo all’RSV.

L’infezione è particolarmente comune durante i mesi invernali e all’inizio della primavera. La maggior parte dei casi si verifica entro i primi cinque anni di vita, con un rischio maggiore di malattia grave nei bambini tra 6 e 12 mesi.

I sintomi e le complicazioni dell’hMPV

Il virus si manifesta generalmente con sintomi simili a quelli del raffreddore o dell’influenza, colpendo principalmente le vie respiratorie superiori. I sintomi più comuni includono:

tosse;

febbre;

naso che cola o chiuso;

mal di gola;

respiro sibilante;

difficoltà respiratorie.

In alcuni casi, soprattutto nei soggetti più vulnerabili, l’hMPV può causare complicazioni gravi come bronchiti, polmoniti, attacchi di asma o riacutizzazioni di malattie croniche come la BPCO. Le fasce più a rischio includono:

bambini piccoli (6-12 mesi);

anziani;

soggetti immunodepressi o con patologie croniche respiratorie.

Attualmente, non esistono farmaci specifici né vaccini contro l’hMPV. Le cure si concentrano sulla gestione dei sintomi, mentre i casi più gravi possono richiedere ricoveri ospedalieri per trattamenti come ossigenoterapia e corticosteroidi.

La situazione in Cina: aumento dei casi, ma nessun allarme

Nella Cina settentrionale, le autorità sanitarie hanno registrato un aumento significativo di infezioni da hMPV, in particolare tra i bambini. Il virus si diffonde per contatto diretto con soggetti infetti o superfici contaminate. Tuttavia, le autorità sanitarie, tra cui il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Mao Ning, hanno rassicurato la popolazione: l’hMPV è un virus noto, con un certo livello di immunità nella popolazione, grazie a infezioni precedenti.

Le autorità hanno respinto l’ipotesi di una nuova emergenza pandemica come quella del Covid-19. “Le infezioni respiratorie tendono a raggiungere il picco durante la stagione invernale”, ha dichiarato Mao Ning, sottolineando che i casi di quest’anno sono meno gravi rispetto a quelli precedenti.