17enne morto, si schianta con la moto contro un albero, stava accompagnando gli amici a casa uno alla volta

Mboup Baye Madjimby, giovane di origini africane residente a Gradara, è morto nella notte a causa di un incidente stradale.

L’incidente e le dinamiche

La notte tra domenica e lunedì si è trasformata in tragedia per Mboup Baye Madjimby, 17 anni, nato a Rimini e residente a Gradara, che ha perso la vita in un incidente stradale a Misano Adriatico. Il giovane aveva trascorso la serata in un locale nei pressi della spiaggia insieme a tre amici di 17, 18 e 19 anni.

Senza mezzi di trasporto sufficienti per il gruppo, il ragazzo aveva deciso di accompagnare gli amici a casa uno alla volta con il suo scooter, un Aprilia Scarabeo. Dopo aver già portato a destinazione due amici, intorno alle 4:30 stava tornando verso il locale per recuperare il terzo, quando è avvenuto il dramma.

Percorrendo via della Stazione, il giovane ha perso improvvisamente il controllo del motorino. In quel tratto rettilineo, lo scooter è finito contro il cordolo laterale di destra per poi schiantarsi violentemente contro un albero. Un automobilista di passaggio ha notato il corpo e lanciato immediatamente l’allarme, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

La comunità sconvolta

La morte di Mboup Baye Madjimby ha scosso le comunità di Gradara e Rimini. Il giovane, di origini africane, era conosciuto e benvoluto. Amici e conoscenti lo ricordano come un ragazzo altruista, sempre disponibile, una generosità che si è riflessa anche nelle sue ultime ore di vita.

Le forze dell’ordine stanno indagando per accertare le cause dell’incidente, escludendo al momento il coinvolgimento di altri veicoli.