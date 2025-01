Incidente in pista, muore a 7 anni Sid Veijer, giovane prodigio delle minimoto

Sid Veijer, giovane promessa olandese delle minimoto, è morto a seguito di un incidente in pista. Il mondo del motociclismo ricorda il piccolo campione.

La tragedia in pista

Una terribile notizia ha sconvolto il mondo del motociclismo: la morte di Sid Veijer, giovane talento olandese delle minimoto. Il 7enne è deceduto domenica 5 gennaio, giorni dopo un drammatico incidente avvenuto il 22 dicembre durante un allenamento in una pista kart indoor nei Paesi Bassi, a Swalmen.

Sid, campione olandese junior di minimoto, stava svolgendo una sessione di allenamento quando ha subito un grave incidente. Le lesioni riportate alla testa e al viso sono apparse subito critiche, rendendo necessario il ricovero immediato e diversi interventi chirurgici. Nonostante i tentativi dei medici e la tenacia del piccolo pilota, le sue condizioni sono peggiorate fino al tragico epilogo.

Il ricordo della famiglia e di Collin Veijer

La famiglia ha comunicato la tragica notizia attraverso un messaggio commovente. Il padre, Reinold Veijer, ha ricordato la forza con cui Sid ha lottato:

“Sid ha combattuto come un leone. Noi, Reinold e Rianne, Boyd, Muck e Loek, lo abbiamo sostenuto fino all’ultimo minuto con tutto ciò che avevamo. I medici e gli infermieri hanno fatto tutto il possibile, ma Sid non poteva vincere questa battaglia.”

Anche il cugino di Sid, il pilota di Moto3 Collin Veijer, ha dedicato un messaggio affettuoso al piccolo campione:

“Sid, hai lottato più forte che potevi. Non dimenticherò mai i momenti divertenti che abbiamo vissuto insieme. Sei e sarai sempre una fonte di ispirazione per me. Ti amo, Sid.”

Indagini sull’incidente

Le autorità olandesi stanno indagando per accertare le circostanze che hanno portato al fatale incidente. La dinamica dell’episodio è ancora sotto esame, mentre il mondo del motociclismo piange la perdita di una giovane promessa.

Sid Veijer aveva dimostrato il suo talento vincendo il titolo di campione olandese junior di minimoto solo due mesi fa, lasciando un segno indelebile nonostante la sua giovanissima età.