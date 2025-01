S’infiamma il mercato invernale, Juventus, proposto scambio Vlahovic-Zirkzee al Manchester United

La Juventus valuta uno scambio tra Dusan Vlahovic e Joshua Zirkzee per rinforzare la rosa. Voci dall’Inghilterra indicano un possibile dialogo con il Manchester United.

La strategia della Juventus per il mercato invernale

La Juventus è al lavoro per risolvere i problemi della rosa in vista della seconda parte della stagione. Con difficoltà difensive legate agli infortuni di Bremer e Cabal, oltre alla situazione di Danilo, i bianconeri puntano anche a rinnovare l’attacco. Tra le ipotesi sul tavolo spicca un possibile scambio tra Dusan Vlahovic e Joshua Zirkzee, un’idea riportata dal media britannico talkSPORT.

Secondo le indiscrezioni, la Juventus avrebbe avanzato una proposta al Manchester United per portare in bianconero Zirkzee, ex protagonista della scorsa stagione al Bologna con Thiago Motta in panchina. L’olandese non ha trovato spazio nell’attuale stagione all’Old Trafford, una situazione che potrebbe facilitare un’operazione.

Situazioni diverse, ma parallele per Vlahovic e Zirkzee

Dusan Vlahovic, nonostante un bilancio positivo con 12 gol e 2 assist in 23 partite stagionali, è spesso al centro delle critiche da parte di tifosi e opinionisti. L’attaccante serbo è ritenuto uno dei migliori centravanti della Serie A, ma il suo peso economico e la pressione mediatica lo rendono un possibile candidato per una cessione.

Sul fronte opposto, Joshua Zirkzee sta vivendo un’annata complicata al Manchester United. Dopo essere stato uno dei migliori giocatori del Bologna, il suo passaggio ai Red Devils non ha portato i risultati sperati. Nonostante le dichiarazioni di supporto del tecnico dello United, la sostituzione anticipata nell’ultima partita e le difficoltà a imporsi potrebbero spingere verso una cessione.

Le prospettive di mercato

L’idea dello scambio potrebbe rappresentare una soluzione per entrambe le società. La Juventus otterrebbe un attaccante con caratteristiche più adatte al gioco di Thiago Motta, bravo a legare il gioco e ad adattarsi alle esigenze tattiche. Al contempo, il Manchester United potrebbe puntare su un centravanti prolifico come Vlahovic.

Il tecnico dello United ha espresso il suo apprezzamento per Zirkzee dopo il pareggio contro il Liverpool: “Josh sta dando tutto, ma il mercato è aperto e vedremo cosa succederà.”

Resta da capire se l’operazione troverà riscontri concreti, dato che, al momento, non ci sono conferme ufficiali in Italia. Tuttavia, con il mercato appena iniziato, tutto è ancora possibile.