Per Matteo Renzi la situazione è molto preoccupante: “Gli stipendi restano fermi, ma aumentano bollette e multe”

Il leader di Italia Viva critica la situazione economica e lancia un appello per nuovi accordi sul gas.

Bollette e multe al centro del dibattito

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha espresso preoccupazione per la situazione economica del Paese, puntando il dito contro l’immobilità degli stipendi e l’aumento dei costi per le famiglie. “Il problema è che non sono aumentati gli stipendi: la busta paga di gennaio sarà la stessa di dicembre. Aumenteranno invece le bollette e le multe,” ha dichiarato Renzi, sottolineando come il 2025 rischi di pesare ulteriormente sui bilanci delle famiglie italiane.

L’appello per accordi sul gas

Renzi ha anche richiamato l’attenzione sulla necessità di intervenire sul fronte energetico. “Bisogna fare degli accordi coi Paesi fornitori di gas,” ha spiegato, ribadendo l’urgenza di politiche mirate per contenere i costi dell’energia e garantire maggiore sicurezza per i consumatori italiani.

Il leader di Italia Viva ha poi collegato la questione energetica all’aumento delle multe previste dal Codice della Strada, sottolineando come il 2025 potrebbe diventare un anno critico per la capacità di spesa dei cittadini.