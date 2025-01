Bambino di 7 anni a scuola accusa giramenti di testa, perde i sensi e muore

Un bambino di 7 anni ha perso la vita dopo un improvviso malore durante la giornata scolastica in Val Pusteria. Il piccolo, che frequentava la scuola elementare di Villa Ottone, è stato colto da un malore mentre partecipava a un’attività di pattinaggio con i suoi compagni di classe. L’incidente è avvenuto mercoledì scorso, e nonostante gli immediati interventi, il bambino è deceduto poco dopo essere stato trasportato all’ospedale di Brunico.

Il malore improvviso dopo l’attività sportiva

Mercoledì 8 gennaio 2025, il bambino, dopo aver trascorso circa un’ora a pattinare insieme ai suoi compagni, ha iniziato a accusare dei giramenti di testa. Subito dopo, è crollato a terra, privo di sensi. I compagni e il personale scolastico hanno prontamente avvertito i soccorsi, che sono intervenuti tempestivamente. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Brunico, ma nonostante gli sforzi medici, non c’è stato nulla da fare per salvarlo.

La vicenda ha lasciato sconvolta la Val Pusteria e l’intera comunità scolastica, che si trova a fare i conti con una tragedia che ha colpito in modo devastante una famiglia e un’intera collettività. Non sono ancora chiare le cause precise che hanno portato al decesso, ma l’incidente è stato oggetto di un’indagine da parte delle autorità competenti, che stanno cercando di comprendere cosa possa aver causato il malore fatale.

Il cordoglio degli istituti scolastici

La scuola elementare di Villa Ottone e il Comune di Brunico hanno espresso il loro profondo cordoglio alla famiglia del bambino, promettendo supporto e vicinanza in un momento così doloroso. Il tragico evento ha scosso anche gli altri bambini, i genitori e gli insegnanti che avevano assistito al malore e alle immediate operazioni di soccorso.