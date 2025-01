Anche Biden s’inchina alla Meloni, “Grazie per il ruolo dell’Italia come leader in G7, Nato e Ue”

Il presidente Joe Biden ringrazia la premier Giorgia Meloni e annuncia il suo discorso di congedo: la collaborazione tra Usa e Italia resta centrale.

Biden elogia Meloni

Il presidente americano Joe Biden ha avuto un colloquio con la premier Giorgia Meloni per manifestare la sua gratitudine verso il ruolo di primo piano dell’Italia nel G7, nella Nato e nell’Unione europea. “Lo fa sapere la Casa Bianca”, a conferma dell’apprezzamento per il sostegno che il governo italiano continua a offrire al popolo ucraino. Entrambi i leader hanno ribadito la solidità dei rapporti tra Usa e Italia, considerati fondamentali in questo scenario geopolitico.

Addio alla Nazione

Dal fronte di Washington giunge notizia che il presidente Biden pronuncerà mercoledì 15 gennaio, alle ore 20 locali (le 2 di notte in Italia), il discorso di congedo alla Nazione. L’evento avrà luogo nello Studio Ovale e segnerà un momento significativo, confermando la volontà di mantenere vivo il dialogo con gli alleati, fra cui l’Italia guidata da Meloni.