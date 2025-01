“Meloni, salveremmo anche te!”, il nuovo spot di Open Arms che sta infiammando il dibattito politico

“Meloni, salveremmo anche te!” scuote il dibattito, mentre diversi leader contrari ai soccorsi in mare vengono trasformati in naufraghi attraverso un nuovo spot firmato da Open Arms.

Lo spot provocatorio di Open Arms

“Meloni, salveremmo anche te!”: è la frase al centro del nuovo video che Open Arms ha realizzato sfruttando l’intelligenza artificiale. Le immagini mostrano come naufraghi vari esponenti politici legati a posizioni anti-migranti o poco inclini all’accoglienza. Tra questi compaiono figure di spicco come il neopresidente degli Stati Uniti Donald Trump, Elon Musk, Marine Le Pen, Viktor Orban e Matteo Salvini.

Politici ostili ai soccorsi raffigurati come naufraghi

L’obiettivo della campagna è richiamare l’attenzione sulle operazioni di salvataggio in mare e sulla necessità di collaborazione internazionale. Nel messaggio condiviso da Open Arms, ogni leader appare in difficoltà, sottolineando il significato dell’aiuto umanitario destinato a chiunque si trovi in pericolo di vita, indipendentemente dalle opinioni o dalle politiche sostenute.