Salvini accelera sulla norma anti ladri, “Pena più severa e carcere certo per chi ruba nelle case”

La proposta della Lega punta a inasprire le pene e garantire il carcere certo per i ladri, tutelando da subito la sicurezza delle famiglie italiane.

Furti in casa e rischio violenza

Un fenomeno che spaventa gli italiani e li priva non solo di oggetti frutto di sacrificio, ma anche dell’intimità domestica. In alcuni casi, i colpi finiscono per sfociare in violenze estreme. Proprio per fronteggiare questa emergenza, la Lega ha annunciato un’accelerazione sulla norma che inasprisce le pene contro chi ruba all’interno delle abitazioni.

Galera certa senza sconti

“Oggi, per una serie di attenuanti o sconti, i criminali possono evitare il carcere e questa condizione attira in Italia anche malviventi dall’estero che possono contare su norme più tolleranti”, si legge in una nota del partito. Il disegno di legge depositato punta a garantire la “galera senza scappatoie”, impedendo riduzioni di pena o benefici che attualmente consentono a molti ladri di evitare la detenzione.

L’impegno di Matteo Salvini

Matteo Salvini ha ribadito la necessità di agire subito: “Tolleranza zero per ladri e delinquenti! Con il Blocca ladri chi ruba nelle case avrà la certezza della galera, senza sconti o scappatoie. Basta all’impunità e clemenza per i malviventi. Andremo avanti, fino in fondo, per portare a casa una norma di buonsenso e giustizia, a protezione delle famiglie italiane”.