Campania, alta tensione nel Pd, i Dem tutti contro Elly Schlein ma pronti ad appoggiare De Luca

Il governo di Giorgia Meloni blocca la norma sul terzo mandato di Vincenzo De Luca e provoca tensioni nel Pd e nel consiglio della Campania.

Lo scontro sul terzo mandato

Il governo ha annunciato l’impugnazione della legge regionale che avrebbe consentito un nuovo mandato a Vincenzo De Luca in Campania, come rivelato dalla premier Giorgia Meloni durante una conferenza stampa. La norma, definita ad-hoc dal governatore e approvata dal consiglio regionale, ricalca secondo lui quanto già avvenuto in Veneto e Piemonte. Nelle sue parole, queste regioni non hanno subito alcuna contestazione da parte dell’esecutivo, mentre la Campania finisce sotto la lente di Palazzo Chigi.

La replica di “mister lanciafiamme”

In una conferenza stampa convocata a Palazzo Santa Lucia, lo stesso De Luca ha criticato l’operato del governo: “Il Consiglio regionale della Campania ha approvato in termini responsabili e intelligenti la legge regionale sulla scia di quello che hanno fatto Veneto e Piemonte senza nessuna impugnativa da parte del Governo. La legge del Piemonte consente al collega Cirio di Forza Italia di candidarsi altre due volte”. E ha aggiunto: “Se le Marche approvano una legge e nessuno dice niente, come mai vi svegliate solo in relazione alla legge della Campania e a De Luca? Non abbiate paura, aprite il cuore alla speranza”.

Tensioni nel Pd campano

La questione divide anche il Pd a livello nazionale: la segretaria Elly Schlein si è dichiarata contraria a un’ulteriore candidatura di De Luca, portando il governatore a minacciare una corsa “in solitaria”. Intanto, nella conferenza stampa di venerdì 10 dicembre erano presenti tutti i consiglieri regionali del Pd, tra cui il capogruppo Mario Casillo, Carmela Fiola, Massimiliano Manfredi, Erasmo Mortaruolo, Gennaro Oliviero, Maurizio Petracca, Francesco Picarone e Loredana Raia. Un segnale forte di sostegno interno a De Luca, che si configura come un vero ammutinamento nei confronti di Schlein.