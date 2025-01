La madre lascia il marito per l’amico di famiglia, il figlio durissimo: “Da dove inizio per raccontare come mi hai tratttato?”

Katia si rivolge a Maria De Filippi per cercare di ricucire il rapporto con suo figlio Denny, che si sente tradito dopo la decisione della madre di fidanzarsi con l’amico di famiglia Donato.

La madre chiede perdono in lacrime

Nel corso della puntata di C’è posta per te, andata in onda ieri, Katia ha cercato l’aiuto di Maria De Filippi per riconquistare il rapporto con suo figlio, Denny. La donna ha confessato di aver sofferto molto per la distanza creatasi tra loro dopo la separazione dal marito e la sua relazione con Donato, un caro amico di famiglia.

Con le lacrime agli occhi, Katia ha implorato il perdono di Denny: “Io sono in lacrime ogni giorno. Sono qui per chiederti scusa, non voglio altro che tornare a essere tua madre. Voglio che tu abbia la tua vita, ma anche che ci sia spazio per noi”. Anche Donato ha cercato di spiegare la situazione, ammettendo il dolore causato al ragazzo: “Ti chiedo scusa per aver tradito la tua fiducia. Quando arriva l’amore vero, è come un uragano: travolge tutto. Lei non può vivere senza di te, anche se io non ti chiedo un rapporto con me, ti prego solo di renderla felice”.

Il racconto di Denny e il rifiuto della riconciliazione

Denny ha risposto con parole dure, raccontando il suo senso di abbandono e il dolore per le azioni della madre: “Io vedo loro e sento un pugnale dentro. Da dove iniziamo? Dal giorno in cui mi ha detto ‘buona vita’? Da quando non si è presentata al mio diciottesimo compleanno? O da quando non è venuta a trovarmi in ospedale dopo un incidente?”. Il giovane ha ricordato come, nei momenti di difficoltà, si fosse rivolto alla zia, che ha definito “la mia vera mamma”.

Maria De Filippi ha cercato di mediare, chiedendo al ragazzo perché fosse presente in studio, ma Denny è rimasto fermo nella sua decisione: “Sono qui solo per dire che per me non sono più nulla. Voglio che sappiano cosa mi hanno fatto”. Il giovane ha anche criticato il comportamento della madre per non aver affrontato la separazione con trasparenza: “Avrebbe potuto nascondere tutto per un paio di mesi e dirmi che stava lasciando papà, invece ha scelto di tradirlo con un suo amico”.

Nonostante i tentativi di Katia e Donato, Denny ha deciso di non aprire la busta e ha concluso con un gesto simbolico che ha sancito la rottura definitiva con la madre.