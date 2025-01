Sondaggi, Fratelli d’Italia al 31,5%, record assoluto per il centrodestra, Bruno Vespa: “Risultato di una portata storica”

Fratelli d’Italia cresce nei sondaggi e raggiunge il 31,5%, portando l’intera coalizione di centrodestra al 51,5%. Bruno Vespa commenta il risultato senza precedenti.

Liberazione di Cecilia Sala e relazioni internazionali

La recente liberazione di Cecilia Sala ha messo in evidenza il ruolo centrale dell’Italia nelle complesse dinamiche diplomatiche internazionali. Bruno Vespa, in un’analisi pubblicata su Il Giorno, sottolinea come l’operazione abbia segnato un importante successo politico e diplomatico per il governo guidato da Giorgia Meloni.

Secondo Vespa, l’intervento non è stato un semplice rilascio ottenuto attraverso un riscatto economico, ma un’operazione di alto livello che ha coinvolto Italia, Iran e Stati Uniti. “Lo spettacolare viaggio di Meloni in Florida da Donald Trump, con diciotto ore di volo e poco più di tre di permanenza, rappresenta un record difficilmente eguagliabile in campo internazionale, alla luce di un risultato ottenuto immediatamente”, scrive il giornalista.

Un elemento distintivo evidenziato è stato l’assenza di un simultaneo scambio di prigionieri, prassi comune in situazioni simili. Vespa attribuisce il successo a una sinergia tra Palazzo Chigi (in particolare Meloni e il sottosegretario Alfredo Mantovano), la diplomazia (con il ministro degli Esteri Antonio Tajani e l’ambasciatrice Paola Amadei) e i servizi di intelligence italiani, guidati da Gianni Caravelli. La decisione di non estradare l’ingegnere iraniano Abedini negli Stati Uniti, frutto di un accordo che rispetta i tempi della giustizia italiana, è stata cruciale.

Sondaggi: Fratelli d’Italia al massimo storico

I risultati dei sondaggi sembrano premiare questa strategia politica. Secondo una rilevazione di Euromedia Research per Porta a Porta, Fratelli d’Italia ha raggiunto il 31,5%, un dato mai registrato prima, consolidando il centrodestra al 51,5%.

“È un risultato virtuale, ma di portata storica”, ha commentato Vespa, sottolineando che né la Lega né Forza Italia hanno perso consensi. Il Partito Democratico rimane stabile al 24,3%, mentre il declino del Movimento 5 Stelle, ora al 10%, riduce ulteriormente le possibilità di un’alleanza di centrosinistra coesa.

Questi numeri rafforzano la posizione di Giorgia Meloni come leader politica e proiettano una possibile conferma del suo governo fino al 2032, un’ipotesi che Vespa considera possibile, anche se da confermare con prudenza.