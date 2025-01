Vlahovic in difficoltà anche a “C’è posta per te”: lo spazio dopo la mezzanotte e un’apparizione che non entusiasma

L’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, ha vissuto un’altra serata deludente, questa volta nel salotto televisivo di “C’è posta per te”. La sua partecipazione al programma di Canale 5, registrata e andata in onda durante la puntata del sabato, ha finito per rivelarsi un altro capitolo di un periodo piuttosto critico per il giocatore serbo. La sua apparizione, infatti, è stata relegata come ultima storia di una puntata che si è protratta oltre la mezzanotte, aggiungendo un ulteriore tocco di ironia a una stagione calcistica già costellata di difficoltà.

Un regalo a tema Juventus per i nonni tifosi

La trama che ha visto coinvolto Vlahovic era incentrata su un regalo speciale fatto da una nipote al suo nonno, tifoso accanito della Juventus. Il nonno, che non perde occasione di sfoggiare la sua passione bianconera, ha ricevuto una sorpresa inaspettata: un’apparizione dell’attaccante della sua squadra del cuore. Tuttavia, il momento non è riuscito a suscitare l’entusiasmo che ci si aspettava, e Vlahovic si è trovato ad occupare una posizione marginale nella narrativa. Il racconto, infatti, ha dato priorità alla memoria della figlia prematuramente scomparsa, con un tributo commovente da parte della nipote. “Spero un giorno di poter vivere un amore come il vostro”, ha dichiarato la giovane, ricordando la zia defunta e promettendo di rimanere accanto ai nonni, sempre grata per l’affetto ricevuto. Il regalo finale, un accenno al mondo bianconero, non è riuscito a cambiare il tono di un episodio che, purtroppo, non ha entusiasmato nemmeno gli spettatori.

Vlahovic e le difficoltà in campo

Mentre Vlahovic veniva trasmesso in televisione, la Juventus era impegnata in una sfida cruciale contro il Torino nel Derby della Mole, partita che si è conclusa con un pareggio 1-1. La serata ha dunque rispecchiato il momento complesso che il calciatore sta attraversando. La scelta editoriale di Canale 5 di collocare la sua apparizione nell’ultima parte del programma, ben oltre la mezzanotte, sembra quasi un riflesso di quanto accaduto sul campo: un giocatore che non riesce a brillare come ci si aspettava. Le sue prestazioni recenti con la maglia bianconera hanno suscitato molte critiche, e l’assenza di personalità anche davanti alle telecamere non ha fatto che confermare questo trend negativo.

La serata televisiva, quindi, si è conclusa con una sensazione di delusione, non solo per i tifosi della Juventus, ma anche per chi sperava in un momento più emozionante e coinvolgente. Vlahovic, in attesa di riscatto, si trova ancora una volta a dover fare i conti con una performance al di sotto delle aspettative.