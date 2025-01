Renzi sarcastico dopo il caos treni, “Salvini incapace o porta sfiga? Entrambe le cose”

Il leader di Italia Viva attacca il ministro dei Trasporti durante un evento a Firenze, criticando la gestione del sistema ferroviario e chiedendo un cambio di ruolo.

L’attacco di Renzi a Salvini

Durante l’incontro organizzato a Firenze per celebrare il suo 50° compleanno, il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha lanciato una provocazione diretta al ministro dei Trasporti Matteo Salvini. “Ho chiesto a Salvini in Senato se fosse incapace o portasse sfortuna. Stamattina è arrivata la risposta: tutte e due,” ha dichiarato Renzi, ironizzando sul caos ferroviario che ha caratterizzato la giornata.

Renzi, giunto in ritardo all’evento a causa dei ritardi sui treni, ha rincarato la dose, rivolgendosi alla presidente del Consiglio: “Chiedo a Giorgia Meloni, dategli un altro ministero a Salvini. Per me vanno bene le pari opportunità…”.

Il contesto del caos ferroviario

Le critiche di Renzi arrivano in un momento di forte tensione per il sistema dei trasporti. I disservizi ferroviari registrati nelle ultime settimane, culminati con il blocco di sabato 11 gennaio alla stazione centrale di Milano, hanno riacceso il dibattito politico sulla gestione del settore. Salvini, da parte sua, ha promesso un rilancio dell’efficienza attraverso nuove nomine nei vertici delle aziende del settore, ma le opposizioni continuano a mettere in discussione la sua capacità di risolvere le criticità.

Un attacco strategico

Le parole di Renzi sembrano inserite in una strategia politica più ampia per sottolineare le difficoltà del governo nella gestione dei trasporti. Nonostante il tono ironico, il leader di Italia Viva mira a evidenziare l’incapacità percepita del ministro dei Trasporti di far fronte ai problemi strutturali del settore ferroviario.

La risposta del ministro Salvini non si è ancora fatta attendere ufficialmente, ma è probabile che il tema alimenterà ulteriormente il dibattito politico nei prossimi giorni.