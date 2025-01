Sondaggi 2025, la Meloni fa il vuoto, centrosinistra in difficoltà, stabili FI e Lega

La Supermedia 2025 segnala un netto incremento del consenso per il centrodestra e per il partito della premier Giorgia Meloni.

Fratelli d’Italia traina il centrodestra

Secondo la prima Supermedia dell’anno, il centrodestra si conferma in forte crescita, con Fratelli d’Italia che raggiunge il 29,6%, in aumento dello 0,7% rispetto all’ultimo rilevamento del 2024. Questo risultato è stato attribuito anche alla recente liberazione della giornalista italiana Cecilia Sala in Iran, evento che ha incrementato il tasso di fiducia verso il governo e, in particolare, verso la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Gli altri partiti della coalizione mostrano variazioni moderate: Forza Italia, guidata da Antonio Tajani, guadagna lo 0,4% e si attesta al 9,5%; la Lega di Matteo Salvini registra un lieve calo dello 0,2%, scendendo all’8,5%.

Opposizioni in difficoltà

Nel campo delle opposizioni, la Supermedia evidenzia un calo per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che perde lo 0,4% e scende all’11,1%. Il Partito Democratico, sotto la guida di Elly Schlein, registra una flessione più contenuta dello 0,1%, fermandosi al 23,2%. Al contrario, Azione di Carlo Calenda mostra un rimbalzo positivo (+0,4%), portandosi al 2,9%.

Tra i partiti minori, Verdi/Sinistra guadagna lo 0,1% e raggiunge il 6,2%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi cala leggermente (-0,1%), fermandosi al 2,2%. +Europa rimane stabile al 2%, mentre Noi Moderati di Maurizio Lupi perde lo 0,2%, scendendo allo 0,9%.

Centrodestra avanti nelle coalizioni

La Supermedia delle coalizioni conferma il netto vantaggio del centrodestra, che cresce dello 0,4% e raggiunge il 48,5% dei consensi. Il centrosinistra, invece, cala dello 0,2%, attestandosi al 31,3%. Questo divario rafforza la posizione dominante del centrodestra nello scenario politico italiano di inizio 2025.