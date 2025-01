Sondaggi 2025, risultato storico per la Meloni, calano FI e Lega, crescono il PD e il M5S

Fratelli d’Italia raggiunge il 30,4%, confermandosi il partito più votato in Italia. Stabili o in calo gli altri partiti di centrodestra. Crescono Pd e M5s.

Fratelli d’Italia al 30,4%: un traguardo storico

Fratelli d’Italia, guidato da Giorgia Meloni, conquista il 30,4% nei sondaggi, registrando un incremento dello 0,6%. Il dato segna un importante traguardo per il partito, che supera la soglia psicologica del 30%. La flessione osservata alla fine del 2023 sembra ormai superata.

Gli alleati di centrodestra, però, non condividono lo stesso successo. La Lega, sotto la guida di Matteo Salvini, rimane stabile all’8,9%, senza segnare variazioni significative, mentre Forza Italia cala all’8,6%, perdendo lo 0,3%. Questo scarto consente alla Lega di mantenere il sorpasso rispetto al partito di Silvio Berlusconi.

L’unico altro partito di centrodestra in crescita è Noi moderati, che passa dall’1,2% all’1,3%, un incremento contenuto ma significativo in un panorama complesso. Complessivamente, la coalizione beneficia quasi esclusivamente del balzo in avanti di FdI.

Pd e M5s in ripresa

Sul fronte dell’opposizione, il Partito Democratico, guidato da Elly Schlein, cresce dello 0,2% e raggiunge il 23,9%. Sebbene la distanza da Fratelli d’Italia rimanga ampia, i dem consolidano la propria posizione.

Il Movimento 5 Stelle, guidato da Giuseppe Conte, si attesta al 10,8% con un aumento dello 0,2%. Tuttavia, il partito resta lontano dai risultati ottenuti in passato, sia a livello europeo che regionale.

Stabili Verdi e Sinistra, calano Azione e Italia Viva

Tra le forze minori, Alleanza Verdi-Sinistra guadagna uno 0,1%, raggiungendo il 6,3%. Italia Viva di Matteo Renzi scende al 2,7% (-0,1%), mentre Azione di Carlo Calenda cala al 2%. Infine, +Europa si mantiene stabile all’1,7%.

I dati, raccolti da Emg per la Rai, fotografano un quadro politico in cui il centrodestra vede una crescente polarizzazione verso Fratelli d’Italia, mentre il resto delle forze politiche registra movimenti più contenuti.