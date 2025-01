Sinner in difficoltà agli Australian Open: “Ecco cosa sei senza il doping”

Jannik Sinner ha accusato un malore durante il match contro Holger Rune agli Ottavi degli Australian Open, sollevando interrogativi tra gli spettatori.

Malore durante il terzo set

Durante il match contro Holger Rune, valido per gli Ottavi di finale degli Australian Open, il tennista altoatesino Jannik Sinner ha vissuto un momento di grande difficoltà. Nel corso del terzo set, Sinner ha richiesto un intervento medico per un malessere improvviso, che lo ha costretto a una pausa di 11 minuti. I sintomi, stando a quanto riportato, includevano nausea, vertigini e un senso di calore eccessivo. Non è la prima volta che accade qualcosa di simile: episodi analoghi erano stati registrati durante i Quarti di finale di Wimbledon 2024.

Secondo alcune fonti, il malore potrebbe essere attribuito a un virus che ha colpito diversi atleti in questi giorni, tra cui la tennista Anna Kalinskaya. Tuttavia, l’episodio ha suscitato un acceso dibattito sui social media, alimentato da teorie che vanno ben oltre i semplici problemi di salute.

Le polemiche e le accuse sui social

Subito dopo il match, numerosi utenti hanno espresso opinioni controverse sulla piattaforma X (ex Twitter). Alcuni hanno insinuato che il malore fosse legato a pratiche di doping, o meglio, all’assenza di tali sostanze. “Niente più farmaci, astinenza e quindi problemi di salute”, ha scritto un commentatore, suggerendo che Sinner stia soffrendo le conseguenze di una sospensione di presunti aiuti farmacologici.

Un altro utente ha collegato la vicenda ai precedenti di Wimbledon, sottolineando come sia insolito per un atleta di questo livello soffrire di frequenti cali di forma: “Quarti di finale di Wimbledon 2024: Jannik Sinner chiede un timeout medico di 12 minuti per una perdita di forma fisica fuori dal campo. Australian Open R4 2025: lo stesso problema con una pausa di 11 minuti. Giocatore di talento, ma con un passato di test antidroga positivi”.

Nonostante queste speculazioni, nessuna prova concreta è stata fornita per avvalorare tali accuse. Gli organizzatori degli Australian Open e lo staff medico di Sinner non hanno rilasciato commenti ufficiali sulla natura del malore.

Una vittoria sofferta

Nonostante le difficoltà fisiche, Sinner è riuscito a imporsi su Holger Rune e a proseguire il suo percorso nel torneo. Resta da capire se i problemi riscontrati durante il match possano influenzare il suo rendimento nei prossimi turni. Gli occhi del pubblico e della stampa sono ora puntati su di lui, tra attese sportive e un clima di tensione generato dalle polemiche.

L’attenzione si sposta ora ai Quarti di finale, dove Sinner dovrà dimostrare non solo il suo talento tecnico, ma anche una ritrovata condizione fisica per rispondere alle sfide che lo attendono.