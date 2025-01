Stefania Orlando sbotta per le sceneggiate tra Shaila e Lorenzo al GF: “Tutto un copione”

Nella casa del Grande Fratello, Stefania Orlando non nasconde il fastidio verso i comportamenti di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, accusati di inscenare liti e riappacificazioni per attirare l’attenzione.

Stefania Orlando contro Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: “Non è normale”

La tensione nella casa del Grande Fratello si è intensificata con le continue liti tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, culminate in una scena notturna che ha lasciato perplessi molti concorrenti. Alle 2:30 di notte, la coppia è stata protagonista di un violento scontro verbale al centro della casa, seguito da una mattinata di balli e abbracci. Una dinamica che ha portato Stefania Orlando a esprimere apertamente il suo dissenso: “Non mi sembra una cosa normale. Ieri sera sembravate recitare un copione. Quando litigo io, certe parole non mi vengono”.

L’accusa non è passata inosservata. Lorenzo Spolverato ha risposto ironicamente: “Lo abbiamo scritto bene, perché ha funzionato. Vediamo domani”, riferendosi alla possibilità di ottenere spazio durante la puntata. Tuttavia, la Orlando ha rincarato la dose: “State dominando questa casa con le vostre urla, baci e litigi. Se è un gioco, almeno ditelo chiaramente”.

Lorenzo e il desiderio di vincere: il sospetto di Stefania

La discussione non si è fermata qui. Stefania Orlando ha diretto il suo pensiero su un tema più ampio: la strategia di Lorenzo Spolverato per vincere il reality. Secondo la conduttrice, il gieffino sarebbe disposto a tutto pur di arrivare al traguardo finale: “Si capisce che vuoi vincere e non c’è niente di male, ma secondo me faresti qualsiasi cosa per farlo. Parlo di strategie all’interno del gioco, non di altro”.

Lorenzo ha accettato le critiche con una certa serenità, ammettendo: “Sono qui per arrivare fino alla fine. Già arrivare in finale per me è un grande traguardo”. Ma Stefania non si è lasciata convincere, aggiungendo: “No, no, tu vuoi proprio vincere”.

Le tensioni tra i concorrenti continuano a crescere, con il pubblico che osserva attentamente i comportamenti dei protagonisti per capire chi riuscirà a conquistare il titolo di vincitore.