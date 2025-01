Sondaggi 2025, Fratelli d’Italia non si ferma più, frenano FI e Lega, stabili Pd e M5S

Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni resta il primo partito nel sondaggio Swg per il TgLa7 condotto da Enrico Mentana, pur registrando una leggera flessione dello 0,3% rispetto alla settimana scorsa. Nonostante questo calo, il partito della premier guida comunque la classifica con il 29,5% dei consensi, consolidando la sua posizione. Lunedì 20 gennaio, il sondaggio ha evidenziato anche la crescente attenzione mediatica internazionale sulla figura di Meloni, che è stata l’unico leader europeo invitato alla cerimonia di insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, un riconoscimento che potrebbe riflettersi positivamente nei consensi.

Leggero aumento per il Partito Democratico e stabilità per M5S

Il Partito Democratico di Elly Schlein registra un incremento dello 0,2%, salendo al 22,4%, mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte rimane stabile all’11,6%. Buone notizie anche per Forza Italia di Antonio Tajani e per la Lega di Matteo Salvini. Gli azzurri guadagnano uno 0,1%, portandosi al 9,2%, mentre il Carroccio cresce dello 0,2%, arrivando all’8,5%.

I partiti minori e l’astensione

Per quanto riguarda i partiti minori, Alleanza Verdi e Sinistra scende dello 0,2% portandosi al 6,4%, mentre Azione di Carlo Calenda guadagna uno 0,1% arrivando al 3,4%. Italia Viva di Matteo Renzi rimane stabile al 2,7%, così come +Europa, che cresce dello 0,2%, raggiungendo il 2,2%. Noi Moderati registra un incremento dello 0,1%, arrivando all’1,1%. La percentuale di elettori che non si esprime resta invariata al 33%.