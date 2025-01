Separazione delle carriere, Di Pietro sta con la Meloni: “Carriere separate? Scelta sacrosanta””

Antonio Di Pietro, ex magistrato simbolo di Mani Pulite, difende la riforma sulla separazione delle carriere, criticando le posizioni dell’Anm e le mobilitazioni contro il governo.

La posizione di Antonio Di Pietro

In un’intervista rilasciata all’Ansa, Antonio Di Pietro, ex magistrato e figura centrale nell’inchiesta Mani Pulite, ha espresso un’opinione favorevole alla riforma che prevede la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente. Secondo Di Pietro, la proposta attualmente in discussione non mette in discussione l’indipendenza della magistratura:

“Fino a prova contraria, la riforma non modifica l’articolo 104 della Costituzione, che garantisce che giudici e pubblici ministeri siano e restino un ordine indipendente da qualsiasi altro potere dello Stato.”

Di Pietro ha definito le critiche alla riforma una “forzatura ideologica”, sottolineando che molti le si oppongono “solo perché sostenuta in passato anche da Berlusconi”.

“Arbitro e giocatore non possono essere nella stessa squadra”

Di Pietro ha utilizzato una metafora calcistica per spiegare la sua posizione:

“Così come in una partita di calcio arbitro e giocatore non possono far parte della stessa squadra, anche nel nostro sistema processuale penale i giudici e i pubblici ministeri non dovrebbero percorrere la medesima carriera.”

Secondo l’ex magistrato, la separazione delle carriere è una naturale evoluzione del sistema accusatorio introdotto in Italia con la riforma del processo penale.

Critiche allo sciopero dell’Anm

Di Pietro ha anche espresso perplessità sull’annunciata mobilitazione dell’Anm (Associazione Nazionale Magistrati):

“Lo sciopero è certamente un atto lecito, ma trovo inappropriato che un potere dello Stato scioperi contro un altro potere dello Stato. I confronti e i contrasti devono avvenire nelle sedi istituzionali.”

Le posizioni di Enrico Morando e Libertà Eguale

Anche Enrico Morando, esponente del Pd e presidente dell’associazione Libertà Eguale, ha difeso la necessità della riforma. Durante l’assemblea di Orvieto, Morando ha ricordato che già in passato si era evidenziata l’importanza di completare l’articolo 111 della Costituzione sul giusto processo con la separazione delle carriere:

“È sbagliato opporsi alla riforma solo per contrastare alcune proposte del governo, come il sorteggio dei magistrati.”

Morando ha annunciato che Libertà Eguale presenterà il mese prossimo una proposta alternativa per il premierato, prendendo ulteriormente le distanze dal no secco espresso dal Pd alla riforma del governo.

Un dibattito aperto

La riforma della separazione delle carriere continua a dividere il panorama politico e giudiziario. Mentre una parte del centrosinistra e dell’avvocatura rimane critica, voci come quelle di Di Pietro e Morando sostengono che il cambiamento sia necessario per migliorare il sistema giudiziario, pur con modalità diverse da quelle indicate dall’esecutivo.