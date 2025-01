Marco Baldini: “Ho 29 euro sul conto, quando lavoravo con Fiorello ne avevo 800mila”

Marco Baldini, ex spalla storica di Rosario Fiorello, racconta i momenti più alti e più bassi della sua carriera e vita personale. Dal guadagnare quasi un milione di euro all’anno ai 29 euro sul conto corrente, passando per gli errori irreparabili che hanno segnato la rottura con Fiorello.

I guadagni d’oro e il declino economico

Marco Baldini, noto volto della radio e della televisione, ha ripercorso le tappe più significative della sua carriera in una lunga intervista al Corriere della Sera. “Arrivavo a quasi un milione di euro all’anno, stavo sugli 800mila. Ancora oggi mi stupisco che mi pagassero così tanto per fare il cretino”, ha dichiarato l’ex conduttore. Oggi, però, la situazione è completamente diversa: sul suo conto corrente restano solo 29 euro.

Baldini ha parlato anche del suo libro, Il giocatore (ogni scommessa è debito), e del film tratto dalla sua storia, Il mattino ha l’oro in bocca, interpretato da Elio Germano. Tuttavia, ha ammesso che la sua dipendenza dal gioco d’azzardo è stata una versione di comodo per nascondere problemi più gravi legati a situazioni pericolose. “Con il mio avvocato ci inventammo la storia del gioco d’azzardo compulsivo per salvarmi da un guaio peggiore. Non posso entrare nei dettagli, ma è stata l’unica scappatoia”.

La rottura con Fiorello e il rapporto irrecuperabile

Il legame con Rosario Fiorello, un tempo saldo, si è spezzato in modo definitivo. “Impossibile”, ha detto Baldini a proposito di una possibile reunion. “Ho sbagliato io. Fiore mi ha aspettato a lungo, ma quando ha visto che non c’era più speranza ha deciso di chiudere”.

Baldini ha anche ricordato le intercettazioni che contribuirono a peggiorare la situazione. In uno di quei momenti, sotto pressione, Baldini fece dichiarazioni offensive nei confronti di Fiorello, accusandolo di non pagarlo abbastanza e di lasciare agli altri solo “le briciole”. “Ero fuori controllo”, ha ammesso. “Avrei potuto offendere chiunque, anche i miei familiari. Fu un errore grave, e lui ha fatto fatica a fidarsi di me dopo quelle parole”.

Una nuova vita tra radio e televisione

Nonostante le difficoltà, Baldini guarda avanti. Attualmente conduce il programma Vizi capitale su Lazio TV insieme a Morena Rosini, cantante dei Milk and Coffee, e lavora a Radio Roma Sound. “Con queste piccole cose tiro su uno stipendio che mi permette di vivere con la mia famiglia”, ha concluso.