Trump firma ordine per abolire l’ideologia gender: lo sdegno di Vladimir Luxuria

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che abolisce l’“ideologia gender”. La decisione ha suscitato reazioni, tra cui quella di Vladimir Luxuria, che si è espressa duramente contro l’ex presidente statunitense.

L’ordine esecutivo di Trump e le sue implicazioni

Il neo-insediato Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che segna un netto cambio di rotta rispetto alle politiche promosse dall’amministrazione Joe Biden. La misura prevede l’eliminazione di qualsiasi riferimento a una terza opzione di genere nei documenti ufficiali, ripristinando l’obbligo di considerare solo due sessi biologici: maschile e femminile.

“Il governo federale non promuoverà più l’ideologia di genere,” ha dichiarato lo staff di Trump, spiegando che la norma garantirebbe la libertà di espressione, spesso messa in discussione dalla richiesta di utilizzare pronomi preferiti. L’ordine esecutivo ha sollevato un ampio dibattito, tanto negli Stati Uniti quanto a livello internazionale.

Secondo quanto riportato, l’obiettivo della misura è quello di difendere una “verità biologica immodificabile”. Tuttavia, questa scelta ha suscitato reazioni fortemente critiche da parte di attivisti e politici, tra cui la senatrice democratica transgender Sarah McBride, che ha espresso preoccupazione per i diritti fondamentali delle persone transgender, inclusi il riconoscimento della propria identità e l’accesso ai servizi pubblici.

La risposta di Vladimir Luxuria

Tra i principali oppositori della decisione, Vladimir Luxuria ha manifestato il proprio sdegno attraverso un post su Instagram. “Trump firma un ordine esecutivo in cui si stabilisce che i sessi sono solo due, che c’è una verità biologica immodificabile. Insomma, se nasci maschio tale devi rimanere, anche se non ti senti assolutamente tale,” ha scritto l’attivista italiana.

Luxuria ha poi attaccato duramente l’ex presidente, ricordando vicende legate al suo passato: “Dice di farlo in difesa delle donne nate tali. Saremmo noi una minaccia? Lo decide chi è abituato a cercare di zittire Stormy Daniels, con la quale ha avuto relazioni extraconiugali, pagando in nero il suo silenzio e mentendo agli elettori, come ha stabilito il tribunale penale di Manhattan.”

Luxuria ha concluso il suo intervento con un messaggio di solidarietà nei confronti della comunità transgender negli Stati Uniti: “La senatrice democratica transgender Sarah McBride dovrà combattere persino per garantire la dignità identitaria sui documenti e l’accesso a luoghi come i bagni pubblici. Facile essere ricchi, bianchi e potenti e prendersela con trans e migranti. God save America from Trump.”