Rita Dalla Chiesa critica Stefano De Martino: “Era meglio Amadeus”

La conduzione di Stefano De Martino ad Affari Tuoi divide il pubblico, con Rita Dalla Chiesa che esprime una preferenza per Amadeus, definendolo più vicino allo spirito del programma.

La conduzione di De Martino: successi e critiche

Dall’inizio della sua conduzione di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha raccolto risultati notevoli, sia in termini di ascolti sia per l’accoglienza del pubblico. Molti spettatori sui social hanno elogiato la sua capacità di portare freschezza al celebre gioco televisivo di Rai1, definendolo un successore degno di Amadeus. Tuttavia, non mancano le voci critiche, tra cui quella di Rita Dalla Chiesa, che ha dichiarato su X (ex Twitter): “Nostalgia di Amadeus. Faceva più famiglia, almeno per me”.

La discussione si è accesa soprattutto dopo un commento del giornalista Giuseppe Candela, che ha evidenziato alcuni aspetti della conduzione di De Martino. “Battute sul lato b, muscoli e sedere in mostra, Siffredi che parla di lui come erede, gli stacchetti a centro studio. Attenzione alla sindrome del velino e del villaggio vacanze. Un conduttore di Rai1 deve avere stile e spalle larghe, non in senso letterale”, ha scritto Candela. A questa critica hanno risposto decine di utenti, sia a favore che contro la posizione espressa. Tra i vari commenti, quello di Dalla Chiesa ha attirato particolare attenzione.

Le parole di Rita Dalla Chiesa e il confronto con Amadeus

Rispondendo al post di Candela, Rita Dalla Chiesa ha sottolineato la propria preferenza per Amadeus, storica figura del programma. Un utente ha replicato facendo notare le differenze stilistiche tra i due conduttori, a cui Dalla Chiesa ha risposto con fermezza: “Senza nulla togliere a Stefano De Martino, Amadeus faceva più famiglia, almeno per me”. Le sue parole hanno suscitato ulteriori dibattiti tra i fan di Affari Tuoi, divisi tra chi apprezza il nuovo stile portato da De Martino e chi rimpiange l’approccio tradizionale di Amadeus.

Pareri positivi sul nuovo conduttore

Nonostante le critiche, Stefano De Martino ha ricevuto anche apprezzamenti significativi. Il noto giornalista Vincenzo Mollica ha elogiato il talento e l’ironia del conduttore in un video su Instagram: “Mi piace il suo talento, mi piace la sua arte, mi piace il suo garbo, la sua ironia, il suo umorismo. Insomma, è un artista che merita la nostra attenzione”. Mollica ha descritto De Martino come un “direttore d’orchestra” capace di orchestrare sapientemente gli elementi del programma.