Maria Rosaria Boccia incinta, le parole di Sangiuliano

La presunta gravidanza di Maria Rosaria Boccia sta generando clamore, alimentato da foto recenti e da un passato di accuse incrociate con l’ex ministro Gennaro Sangiuliano.

Una gravidanza tra supposizioni e riservatezza

Da alcune ore si rincorrono voci riguardo alla presunta gravidanza di Maria Rosaria Boccia, imprenditrice 41enne al centro di precedenti polemiche mediatiche con l’ex ministro Gennaro Sangiuliano. Le immagini diffuse dal settimanale Oggi mostrano la donna in compagnia di un’amica, con un pancione evidente che suggerirebbe uno stato avanzato della gravidanza, presumibilmente al sesto mese. Tuttavia, il padre del nascituro rimane ignoto e la stessa Boccia si limita a un fermo “no comment”.

Secondo quanto riportato, il concepimento risalirebbe al luglio 2024, ma il contesto di questa gravidanza è tutt’altro che semplice. Infatti, il tema è strettamente legato a un esposto presentato da Sangiuliano nel settembre dello scorso anno, in cui l’ex ministro ha denunciato la donna per presunto ricatto psicologico.

Il legame con le accuse di settembre

Il settimanale Oggi ha tenuto a precisare che non vi sono prove che colleghino la paternità del bambino a Sangiuliano. La denuncia del politico, infatti, si fonda su presunte pressioni ricevute dalla donna. In una mail allegata all’esposto, Boccia avrebbe scritto all’ex ministro chiamandolo “super babbo” e alludendo a “controlli medici” legati alla gravidanza. Tuttavia, poche settimane dopo, la stessa Boccia dichiarò che la notizia della sua gravidanza era “totalmente inventata, non da me”.

Le dichiarazioni di Sangiuliano incluse nella denuncia mostrano un quadro complesso e segnato da sentimenti contrastanti. “La notizia mi ha sconvolto e ha in me confusamente generato sentimenti di timore e allo stesso tempo di protezione: la vita non mi ha concesso la gioia di un figlio, e lei questo lo sapeva bene”, si legge nel documento depositato dall’ex ministro.

Un passato di dubbi e contraddizioni

Il caso si complica ulteriormente considerando la testimonianza pubblicata nell’ottobre 2024 su La Verità. Un presunto ex di Boccia, identificato con le iniziali N.A., aveva affermato: “Anche a me disse di essere incinta (ma non di me, ndr). Ma sapevamo tutti che indossava un cuscino per simulare”. Questa volta, però, le foto mostrano una porzione visibile di pelle che suggerirebbe l’autenticità della gravidanza.

Nel frattempo, i profili social di Maria Rosaria Boccia rimangono insolitamente silenziosi, alimentando ulteriori speculazioni. L’intera vicenda resta avvolta nel mistero, lasciando spazio a interrogativi irrisolti sul passato e sul presente della 41enne imprenditrice.