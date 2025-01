L’infedeltà di Sonia Bruganelli, Laura Freddi, “Bonolis un uomo buono, non merita questo tritacarne mediatico”

Laura Freddi interviene sulla vicenda che coinvolge Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, difendendo il conduttore e invitando alla serenità.

Laura Freddi: “Bonolis è un uomo buono, merita di sorridere”

Laura Freddi, ex compagna di Paolo Bonolis, ha deciso di commentare il clamore mediatico che ha coinvolto il conduttore e la sua ex moglie Sonia Bruganelli, in seguito alle rivelazioni riportate da Selvaggia Lucarelli. Durante un’intervista rilasciata a Monica Setta per il programma Storie di donne al bivio week end, in onda il 25 gennaio su Rai 2, Freddi ha espresso solidarietà a Bonolis:

“Ho letto anche io che Sonia Bruganelli avrebbe avuto una storia con un chirurgo mentre era sposata, ma l’unica cosa che mi interessa è vedere tornare a sorridere Paolo Bonolis. Non si merita tutto questo tritacarne mediatico, è un uomo buono e ama la famiglia. Spero che tutto venga chiarito presto.”

Rapporti tra Freddi e Bruganelli

Sulla sua relazione con Sonia Bruganelli, Freddi ha preferito mantenere un tono disteso, sottolineando il suo desiderio di pace: “Io sono sempre per la pace e se la dovessi incontrare la saluterei con affetto, perché non sono né vendicativa né rancorosa. Guardo avanti e cerco di vivere serena in armonia con tutti.”

Questa dichiarazione arriva nonostante alcune parole poco gentili pronunciate in passato dalla stessa Bruganelli, che durante un’intervista con Francesca Fagnani a Belve aveva affermato: “Nel momento in cui mi sono separata da Paolo, Laura ha tirato fuori tutta un’altra faccia… Mi invitano nei programmi: io non vado, va lei e parla di me. Io le ho lasciato pure il posto al Grande Fratello.”

La vicenda e i rumors sui tradimenti

Le recenti dichiarazioni di Laura Freddi si inseriscono in un contesto mediatico acceso, dove si parla di presunti tradimenti di Sonia Bruganelli durante il matrimonio con Bonolis. Secondo quanto riportato, Bruganelli avrebbe avuto una relazione con un chirurgo, oltre a gestire un patrimonio personale significativo composto da immobili e società.

Nonostante i rumors, Freddi ha preferito mantenere un approccio positivo e distaccato, concentrandosi sulla figura di Paolo Bonolis e sulla sua serenità: “È una persona che ama la famiglia e non merita tutto questo clamore.”