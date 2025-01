Pietrangeli e la nuova battuta su Sinner, “Bravo ma noioso…”

Jannik Sinner raggiunge la sua seconda finale consecutiva a Melbourne dopo un netto successo contro Ben Shelton. L’altoatesino ora sfida Alexander Zverev per il titolo.

Sinner domina e vola in finale

Jannik Sinner ha conquistato l’accesso alla finale degli Australian Open 2025, superando Ben Shelton in tre set con un convincente 7(7)-6(2), 6-2, 6-2. Una prova impeccabile che ha dissipato ogni dubbio sulle sue condizioni fisiche, mostrando un Sinner in grande forma e fiducia.

Ad attenderlo per l’ultimo atto è il tedesco Alexander Zverev, qualificato dopo il ritiro di Novak Djokovic durante il tie-break del primo set. Per Zverev, si tratta della terza finale Slam in carriera, dopo le sconfitte agli US Open 2020 e al Roland Garros 2024.

Il precedente e il bilancio tra i due finalisti

Sinner e Zverev si incontreranno per la settima volta in carriera, con il bilancio che sorride al tedesco con quattro vittorie. Tuttavia, il più recente confronto tra i due, nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai 2024, ha visto il trionfo del campione azzurro in un combattuto match terminato 7-6(9), 5-7, 7-6(4).

La finale di Melbourne, in programma il 26 gennaio alla Rod Laver Arena, promette spettacolo e alta tensione, con Sinner in cerca di un bis dopo il trionfo dello scorso anno.

Pietrangeli: “Sinner non ha rivali, è imbattibile”

Tra i sostenitori di Sinner c’è Nicola Pietrangeli, che ha espresso grande fiducia nel giovane talento italiano: “Per battere Sinner oggi ci vogliono due Djokovic. Non ha più un punto debole, è sempre perfetto. È un piacere vederlo giocare, è quasi noioso da quanto è bravo.”

Pietrangeli ha lodato la solidità mentale e tecnica di Sinner, definendolo un campione capace di trovare il colpo giusto nei momenti decisivi: “Sta bene ed è in fiducia, adesso fa davvero paura a tutti. La sfida contro Shelton è stata una passeggiata.”

Anche il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, si è unito alle previsioni ottimistiche, sebbene abbia criticato il commento di Novak Djokovic sulla finale, definendolo amareggiato per non essere protagonista del match clou.

La sfida per il titolo

La finale contro Zverev rappresenta un’altra tappa fondamentale nella carriera di Jannik Sinner, sempre più protagonista del tennis mondiale. Il giovane altoatesino, numero uno al mondo, è ora a un passo dal consolidare ulteriormente il suo status di dominatore della nuova generazione, mentre Zverev cercherà di spezzare il suo digiuno di titoli Slam.