Elly Schlein e lo scivolone su Trump: “Non possiamo permetterci cinque anni di sua presidenza”, ma negli USA sono quattro

La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, inciampa sulla durata del mandato presidenziale statunitense durante un intervento sul cambiamento climatico.

L’errore di Schlein sul mandato presidenziale

Parlando di Donald Trump e del suo recente discorso di insediamento, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha criticato aspramente le posizioni del tycoon in materia di cambiamento climatico: “Il pianeta non si può permettere cinque anni di Trump con queste premesse.”

Un’affermazione che, però, ha evidenziato una gaffe significativa: negli Stati Uniti, il mandato presidenziale dura quattro anni, non cinque. A sottolineare l’errore ci ha pensato Lino Ricchiuti, vice responsabile nazionale Imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia, che in un post su X ha ironizzato: “Schlein: ‘il pianeta non si può permettere 5 anni di Trump’. Vabbè che poi se vogliamo essere precisi sarebbero quattro eventualmente rinnovabili, ma son dettagli. Trump e il pianeta sono avvisati.”

La critica a Giorgia Meloni

Durante lo stesso intervento, Schlein ha colto l’occasione per attaccare la Premier Giorgia Meloni, presente alla cerimonia di insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti. “Spero che Meloni si sia chiesta perché solo lei è stata invitata e la Ue no. Chi pensa che ci si salvi da soli sbaglia. La domanda è se Meloni sarà in grado di far rispettare gli interessi italiani ed europei,” ha dichiarato Schlein, insinuando dubbi sulla capacità della Premier di rappresentare al meglio l’Italia in un contesto internazionale.

Un errore che fa discutere

L’episodio ha attirato critiche e ironie non solo da esponenti del Centrodestra, ma anche da alcuni osservatori politici, che hanno evidenziato come una gaffe simile possa indebolire il messaggio principale di Schlein, incentrato sulla lotta al cambiamento climatico e sulla critica alle politiche di Trump e Meloni.