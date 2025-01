Stefano Bettarini a Verissimo diretto su Simona Ventura, “Lei si è risposata, io ho pensato ai figli”

Ospite a Verissimo, Stefano Bettarini ricorda il padre Mauro, scomparso di recente, e riflette sul rapporto con i figli, l’amore e la televisione.

Bettarini e il ricordo del papà Mauro

Con emozione, Stefano Bettarini ha parlato del padre, scomparso a fine dicembre all’età di 86 anni. “È fresca ancora… noi abbiamo una famiglia molto unita. Ho avuto la fortuna di vivermelo fino a questa età, nonostante le difficoltà degli ultimi anni,” ha raccontato visibilmente commosso.

L’ex calciatore ha ricordato il ruolo fondamentale che il papà ha avuto nella sua vita, definendolo “il mio primo allenatore e un punto di riferimento.” Bettarini ha condiviso i momenti difficili degli ultimi giorni di vita del padre: “Negli ultimi 12 giorni ha sofferto tanto perché la malattia ha preso il sopravvento, ma voleva morire a casa. Siamo stati con lui fino all’ultimo respiro.”

Ha poi descritto l’impotenza provata nel vedere il genitore soffrire: “Lui si vergognava di farsi vedere in quelle condizioni, e questo è stato il momento più doloroso. La malattia è così: ti senti impotente e non puoi fare nulla.” Un pensiero è andato anche alla madre: “Lei è forte. Tra matrimonio e fidanzamento, sono stati insieme per 61 anni.”

Il messaggio della sorella e il valore della famiglia

Durante l’intervista è stato trasmesso un video messaggio della sorella di Stefano, che ha ricordato l’unità della famiglia anche nei momenti più difficili. “Non siamo abituati a dirci ‘ti voglio bene’, ma ce lo dimostriamo. Anche in questo momento doloroso, lui è stato una persona presente,” ha detto, elogiando il fratello per la sua generosità e vicinanza.

Amore, figli e la vita con Nicoletta Larini

Verso la fine dell’intervista, Bettarini ha parlato del rapporto con la sua ex moglie, Simona Ventura, con cui ha condiviso quasi 10 anni di matrimonio e due figli, Nicolò e Giacomo. “Con Simona ci sono stati alti e bassi, ma rimane la mamma dei miei figli e per questo la rispetterò sempre. Ognuno ha preso la propria strada,” ha dichiarato.

Sul perché non si sia risposato, Bettarini ha spiegato: “Ho dato priorità ai miei ragazzi. Avverto che loro vivono in maniera gelosa e possessiva la questione dei genitori che si risposano. Magari, quando saranno più grandi, capiranno.”

A proposito della sua compagna attuale, Nicoletta Larini, Bettarini ha dichiarato: “Inizialmente i miei figli me le hanno bocciate tutte, ma con il tempo hanno iniziato ad apprezzare Nicoletta. Sono più di 7 anni che stiamo insieme e sono molto fiero di lei.” Sul tema di avere un figlio insieme, ha aggiunto: “Per ora non ne parliamo, serve più spensieratezza.”

La televisione e il futuro

Infine, Bettarini ha riflettuto sul suo rapporto con il mondo della televisione: “Non mi manca. Non ho un ricordo felice, ma ora è più importante concentrarsi sul presente e sul futuro.”