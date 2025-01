Meloni regina d’Arabia, siglati accordi per 10 miliardi di dollari con Bin Salman nel deserto di AlUla

La premier Giorgia Meloni incontra il principe Mohammad bin Salman in Arabia Saudita per firmare intese economiche e avviare una partnership strategica.

Accordi miliardari tra Italia e Arabia Saudita

Nel suggestivo scenario del deserto di AlUla, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il principe saudita Mohammad bin Salman. Durante il bilaterale, i due leader hanno firmato accordi per un valore complessivo di 10 miliardi di dollari, consolidando una partnership strategica tra Italia e Arabia Saudita.

Seduti su tappeti tradizionali all’interno di una tenda, Meloni e Bin Salman hanno siglato una dichiarazione congiunta che eleva i rapporti bilaterali a una cooperazione strutturata. “È di 10 miliardi di dollari il valore economico degli accordi firmati oggi”, ha dichiarato Meloni, aggiungendo: “Spero che continueremo a firmare intese e costruire cose su questi accordi. È stato un soggiorno bello e lo considero l’inizio di qualcosa di nuovo.”

Settori di cooperazione e futuri sviluppi

Gli accordi includono iniziative in diversi settori, dalla mobilità sostenibile alla cooperazione energetica, passando per lo sport e la tutela del patrimonio culturale e archeologico. Durante l’incontro è stata concordata l’organizzazione di un business forum settoriale nei prossimi mesi e l’avvio di un piano d’azione con priorità condivise.

Tra i partecipanti italiani, l’ad di Leonardo, Roberto Cingolani, ha discusso di una collaborazione sugli elicotteri, mentre il CEO di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, ha evidenziato l’interesse per una cooperazione industriale nel campo della costruzione navale. “È molto concreto, lo stiamo veramente trattando,” ha affermato Cingolani, riferendosi all’interesse dei sauditi nel Gcap, il programma con Italia, Gran Bretagna e Giappone per un nuovo caccia da combattimento.

Anche il settore automobilistico è stato coinvolto, con Marco Tronchetti Provera, ad di Pirelli, che ha annunciato la costruzione di una fabbrica in Arabia Saudita in collaborazione con il Public Investment Fund (PIF). “La fabbrica partirà nel secondo trimestre di quest’anno e produrrà a regime 3 milioni e mezzo di pneumatici, di cui circa un milione e mezzo marca Pirelli,” ha dichiarato Tronchetti Provera.

Prossime tappe internazionali

Dopo il successo degli accordi in Arabia Saudita, Meloni proseguirà il suo tour nella regione con una visita in Bahrein, dove incontrerà il re Hamad Bin Isa Al Khalifa per un bilaterale volto a rafforzare ulteriormente i rapporti tra Italia e Paesi del Golfo.

L’intesa con Bin Salman rappresenta un significativo passo avanti nella politica estera italiana, mirando a consolidare la presenza del Paese in una regione strategica per economia e sicurezza.