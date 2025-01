Iva Zanicchi, l’elogio a Giorgia Meloni: “Non ha scheletri nell’armadio”

Intervistata da “Un Giorno da Pecora”, Iva Zanicchi esprime apprezzamento per la premier Giorgia Meloni, definendola una leader capace e senza scheletri nell’armadio.

Meloni e Berlusconi a confronto

Iva Zanicchi, prossima a ricevere il Premio alla Carriera al Festival di Sanremo, ha parlato di politica durante un’intervista su Rai Radio1 con Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Alla domanda su un confronto tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, la cantante ha risposto con chiarezza:

“Meloni mi piace, ma dire che mi piaccia più del Cavaliere è impossibile. Berlusconi è stata la persona più generosa che abbia mai conosciuto. L’ho frequentato anche prima che entrasse in politica, e di lui ho ricordi meravigliosi.”

Meloni come “proseguimento” di Berlusconi

Quando le è stato chiesto se Giorgia Meloni possa rappresentare un ideale proseguimento dell’eredità politica di Silvio Berlusconi, Zanicchi ha dichiarato:

“Sicuramente sì. È una donna molto capace e lo sta dimostrando. Il suo valore lo si vede negli attacchi continui che le fa la sinistra. Ogni volta che possono, provano a colpirla, ma con lei non hanno vita facile. Meloni non ha scheletri nell’armadio, è una gatta da pelare difficile.”

Una leadership al femminile

L’apprezzamento di Zanicchi per la premier riflette il suo riconoscimento delle capacità di leadership di Meloni, definita come una figura politica solida e determinata. L’artista sottolinea inoltre come gli attacchi ricevuti dalla leader di Fratelli d’Italia siano indicativi della sua forza politica e della difficoltà, per i suoi avversari, di contrastarla efficacemente.