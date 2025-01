Sondaggi 2025, Fratelli d’Italia non si ferma più, calo Pd, profondo rosso M5S, stabili Lega e FI

L’ultima rilevazione di Termometro Politico fotografa un centrodestra in crescita con Fratelli d’Italia saldo al vertice. Il Pd e il centrosinistra segnano il passo, mentre il M5S subisce il calo più evidente.

Fratelli d’Italia consolida il primato

Fratelli d’Italia si conferma il primo partito italiano con il 29,5% dei consensi, vicino alla soglia del 30%. Nonostante una leggera flessione dello 0,1% rispetto alla settimana precedente, il partito di Giorgia Meloni mantiene un ampio vantaggio sul Partito Democratico, staccato di quasi sette punti.

Il Pd, al 22,6%, perde lo 0,2%, consolidando la tendenza al ribasso del centrosinistra. Il divario con FdI, già significativo, continua ad allargarsi, lasciando il partito guidato da Elly Schlein distante dalla vetta.

Movimento 5 Stelle in calo, il centrodestra si rafforza

Il Movimento 5 Stelle, guidato da Giuseppe Conte, subisce il calo più marcato tra le principali forze politiche, registrando una perdita dello 0,3% e scendendo al 10,9%. Il divario tra il M5S e il Pd si amplia ulteriormente, con oltre dieci punti di distanza tra i due partiti.

Nel centrodestra, la Lega segna una crescita dello 0,2%, salendo all’8,8% e rafforzando la distanza da Forza Italia, stabile all’8,3%. Tra i partiti minori, Noi Moderati guadagna lo 0,1%, attestandosi all’1,2%.

Centrosinistra e partiti minori: flessioni e piccole crescite

Il centrosinistra continua a soffrire anche nei partiti minori. Alleanza Verdi-Sinistra perde lo 0,1%, scendendo al 6,5%. Tra i partiti più piccoli si registrano lievi incrementi per Azione (+0,1%, 2,9%), Italia Viva (+0,1%, 2,3%) e Più Europa (+0,1%, 2%).

In fondo alla classifica, i partiti come Pace, Terra e Dignità di Michele Santoro e Democrazia Sovrana e Popolare restano all’1,3%, mentre Sud Chiama Nord di Cateno De Luca scende allo 0,4% (-0,1%).

Analisi generale

Il quadro politico disegnato dai sondaggi conferma il momento favorevole per il centrodestra, con Fratelli d’Italia saldamente al comando e la Lega che torna a crescere, seppur leggermente. Il centrosinistra continua a perdere terreno, con un Pd in difficoltà e un Movimento 5 Stelle che non riesce a invertire la rotta.

Le forze minori mostrano stabilità o lievi crescite, ma restano lontane da percentuali significative, consolidando una frammentazione che lascia spazio alle coalizioni maggiori. L’ampio vantaggio di Fratelli d’Italia sul Pd segna un momento di forza per la leadership di Giorgia Meloni, confermando la solidità del consenso attorno al suo partito.