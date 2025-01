Alice Campello e Alvaro Morata: ritorno di fiamma confermato, la coppia è di nuovo insieme

Dopo mesi di separazione, Alice Campello e Alvaro Morata sono tornati a essere una coppia. La conferma arriva dall’esperto di gossip Alessandro Rosica.

La notizia del ritorno

Secondo quanto riportato da Alessandro Rosica, noto esperto di gossip, Alice Campello e Alvaro Morata hanno deciso di dare una seconda possibilità al loro amore. Lo scoop, definito un’esclusiva mondiale, è stato lanciato sui suoi canali social, seguiti da milioni di utenti.

“Vi assicuro che sono tornati ufficialmente insieme, quindi presto li rivedremo paparazzati,” ha scritto Rosica su Instagram, spiegando di essersi recato personalmente in Spagna per verificare i fatti. Ha aggiunto che la coppia vive di nuovo insieme ed è “più innamorata che mai.” A conferma di quanto detto, un like lasciato da Alice Campello su uno dei post riguardanti la notizia ha ulteriormente alimentato l’entusiasmo dei fan.

La separazione e i rumors sul passato

La separazione tra l’influencer e il calciatore, annunciata sui social la scorsa estate, aveva scosso i fan della coppia. Tuttavia, Alice Campello aveva difeso pubblicamente il suo ex marito, precisando che non c’erano stati tradimenti e che i due continuavano a rispettarsi nonostante il momento delicato.

Anche dai media spagnoli erano arrivate voci contrastanti sulla situazione: secondo la giornalista Isabel Rabago, Morata era devastato dalla separazione, sottolineando che il sentimento tra i due non si era mai spento.

Dichiarazioni e percorso di coppia

In passato, Alice Campello aveva spiegato che, nonostante la fine della relazione, Morata sarebbe sempre rimasto parte della sua famiglia: “Lui è la mia famiglia e lo sarà sempre,” aveva detto in un’intervista. Inoltre, aveva rivelato che la coppia, nel corso della loro relazione, aveva affrontato momenti difficili ricorrendo anche alla terapia di coppia per cercare di superare le difficoltà.

Un nuovo capitolo per la coppia

Con questa riconciliazione, Alice Campello e Alvaro Morata si preparano ad affrontare un nuovo capitolo della loro vita insieme. La notizia ha già suscitato grande entusiasmo tra i fan e i follower della coppia, che ora attendono di vedere nuove immagini che celebrino il loro ritrovato amore.