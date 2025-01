Duro scontro a “Fuori dal Coro”, immigrato “Non rispetto le forze dell’ordine”, Salvini: “Vergogna!”

Durante l’ultima puntata di Fuori dal Coro, il talk show di Mario Giordano, un servizio ha mostrato le dichiarazioni di un immigrato che ha insultato le forze dell’ordine italiane. Le affermazioni hanno scatenato polemiche, con Matteo Salvini che ha chiesto pene certe per chi delinque.

Le dichiarazioni che fanno discutere

Nella puntata più recente di Fuori dal Coro, un immigrato è stato ripreso mentre, con tono spavaldo, dichiarava:

“Io qui in Italia non ho rispetto per nessuno. Non li rispetto, non ho alcun rispetto per le forze dell’ordine.”

Le parole, definite forti e gravi, hanno immediatamente sollevato un’ondata di indignazione, specialmente sui social. La clip è stata rilanciata anche dai profili ufficiali di Matteo Salvini, leader della Lega, che ha commentato duramente l’episodio.

Salvini: “Serve più educazione e pene certe”

Nel suo intervento sui social, Salvini ha scritto:

“Odiatori dell’Italia. Vergogna! L’arroganza e la violenza dei maranza, coccolati dalla sinistra, poverini! Altro che cittadinanze in regalo con ‘Ius Soli’ o ‘Ius Scholae’, serve più educazione ma anche pene certe e formative per chi delinque, anche da giovanissimo, come voluto dalla Lega. E se non gli sta bene, se ne tornino in madrepatria.”

Episodi ricorrenti e un problema aperto

Non è la prima volta che simili dichiarazioni fanno discutere. Durante la notte di Capodanno al Duomo di Milano, alcuni immigrati erano stati ripresi mentre insultavano apertamente l’Italia e le forze dell’ordine con frasi come “Vaff** Italia”* e “Vaff** polizia”*.

Questo nuovo episodio, definito da alcuni osservatori come “il più ignobile”, riaccende il dibattito su integrazione, sicurezza e rispetto delle leggi, temi centrali per il governo e per l’opinione pubblica.

Reazioni e polemiche

Le immagini trasmesse da Fuori dal Coro hanno suscitato un acceso dibattito politico e sociale. Da un lato, c’è chi chiede provvedimenti più severi contro chi delinque o manifesta disprezzo per il Paese ospitante; dall’altro, non mancano critiche al modo in cui vengono trattati i temi dell’immigrazione nei media, spesso accusati di alimentare tensioni e stereotipi.