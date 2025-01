Meloni: “La proprietà è sacra, i proprietari di case non sono nemici”

Il 31 gennaio 2025, la premier Giorgia Meloni ha ribadito il fermo impegno del suo governo a favore dei diritti dei proprietari di casa, lanciando un chiaro messaggio contro le posizioni della sinistra sul tema della tassazione immobiliare. Nel contesto della conferenza organizzativa di Confedilizia a Genova, Meloni ha enfatizzato l’importanza della proprietà privata e la necessità di tutelarla contro qualsiasi tentativo di esproprio o di occupazione illegale.

La difesa della proprietà privata

Durante il suo intervento, Giorgia Meloni ha sottolineato con forza che, per il governo che presiede, la proprietà immobiliare è “intoccabile”. “Sostenere che la proprietà privata è sacra, che un immobile non si occupa e che, se lo fai, arriva subito la forza pubblica dopo la denuncia del proprietario, significa dare certezze non solo a chi in quell’immobile ci vive, ma anche a chi quell’immobile vuole affittarlo o venderlo”, ha affermato la premier, chiarendo la linea dell’esecutivo riguardo agli occupanti abusivi. Un messaggio che si inserisce in un contesto più ampio di politiche dirette a combattere l’illegalità e a tutelare il diritto di proprietà.

Il contrasto con la sinistra e l’approccio alla casa

La posizione di Meloni si scontra con quella di alcune esponenti della sinistra, come Ilaria Salis, europarlamentare di Avs e storica sostenitrice dell’occupazione di immobili sfitti. Salis, che ha recentemente rivendicato il suo passato da occupante abusiva, è stata recentemente nominata membro della Commissione casa all’Europarlamento. In un contesto simile, la premier ha anche ribadito che i proprietari di casa “non sono nemici di classe”, ma cittadini che hanno acquistato un immobile grazie ai propri risparmi e al proprio lavoro. La linea del governo, ha sottolineato, è quella di proteggere e sostenere i proprietari, i quali rappresentano un elemento fondamentale nell’equilibrio del mercato abitativo.

Le politiche per il diritto alla casa

Nel suo intervento, Meloni ha fatto riferimento anche ad alcune misure già in discussione in Parlamento, come il pacchetto sicurezza, che punta a dare risposte concrete contro le occupazioni abusive. “Norme di buon senso, che servono anche a garantire quel diritto all’abitare di cui molti si riempiono la bocca”, ha dichiarato la premier, sottolineando come combattere l’illegalità delle occupazioni possa portare ad una maggiore disponibilità di immobili sul mercato, con il conseguente abbassamento dei canoni di affitto.

In conclusione, il messaggio del governo è chiaro: la protezione della proprietà privata è una priorità e le politiche adottate mirano a garantire un mercato immobiliare più sicuro e accessibile per tutti, contrastando l’illegalità e l’occupazione abusiva. Un avviso alla sinistra che, secondo Meloni, dovrebbe rivedere le proprie posizioni sul tema.