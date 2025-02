“Un giorno da Pecora”, Luigi Li Gotti, l’avvocato che ha denunciato Meloni: “Oggi mi sento di sinistra, ho votato Pd”

Luigi Li Gotti, l’avvocato che ha recentemente presentato una denuncia alla Procura di Roma contro Giorgia Meloni, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano, ha parlato in un’intervista a ‘Un Giorno da Pecora’, su Rai Radio1, chiarendo la sua attuale posizione politica. “Attualmente mi sento di sinistra, non voto a destra dalle politiche del 1994”, ha dichiarato Li Gotti, che in passato aveva militato nel Movimento Sociale Italiano. Tuttavia, oggi si considera vicino al Partito Democratico (Pd), aggiungendo che è l’unica formazione politica che percepisce come meno lontana dalle sue idee. “Ho votato Pd sia alle politiche che alle europee”, ha confermato.

Meloni o Schlein: chi ha più carisma?

Alla domanda su chi, tra Giorgia Meloni e Elly Schlein, abbia più carisma, Li Gotti ha risposto con una battuta: “È una bella gara”. Ha poi aggiunto che Meloni è una “buona comunicatrice”, capace di parlare in modo molto sciolto, mentre ha notato che Schlein “ogni tanto si impapocchia”. Questa riflessione sul carisma delle due leader rispecchia una valutazione pragmatica e critica, seppur con un tono che denota il suo interesse nel panorama politico attuale.

La scelta di Giulia Bongiorno come difensore di Meloni

Il penalista ha poi commentato la decisione di Giorgia Meloni di avvalersi di Giulia Bongiorno, uno dei più prestigiosi avvocati italiani, per la sua difesa legale. Li Gotti ha espresso il suo consenso, definendo la Bongiorno “un bravissimo avvocato”. Tuttavia, ha fatto presente che gli sarebbe piaciuto vedere nominato anche un suo “carissimo amico”, Giuseppe Valentino, che sarebbe stato adatto per ricoprire il ruolo di secondo avvocato nella difesa.

La carriera di Luigi Li Gotti

Nato a Mesoraca, un piccolo comune in provincia di Crotone, Luigi Li Gotti ha costruito una carriera forense di grande prestigio, difendendo numerosi esponenti di Cosa Nostra, tra cui Tommaso Buscetta, Giovanni Brusca e Francesco Marino Mannoia. Ha anche ricoperto un ruolo significativo nelle vicende legali legate al maxiprocesso sulla strage di Piazza Fontana e nel processo per l’omicidio di Aldo Moro. La sua carriera politica lo ha visto attivo prima con il Movimento Sociale Italiano, poi con Alleanza Nazionale, e successivamente come membro di Italia dei Valori, dove è stato sottosegretario alla Giustizia nel governo Prodi II. Dopo un periodo di disimpegno, Li Gotti ha dichiarato di sentirsi oggi più vicino al Partito Democratico, partito che continua a sostenere nelle sue scelte politiche.