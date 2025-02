Giorgia Meloni è la regina dei social, in un mese 250 mila nuovi seguaci, il Pd, invece, perde contatto con gli elettori

Nel mese di gennaio, Giorgia Meloni ha registrato un impressionante incremento di 250.000 nuovi seguaci sulle principali piattaforme sociali, tra cui TikTok, Instagram, Facebook e YouTube. Se si includono anche LinkedIn, il numero totale sale a circa 275.000 nuovi seguaci. Questo risultato conferma non solo la popolarità crescente della premier, ma anche quella dei due vicepremier: Antonio Tajani (Forza Italia) e Matteo Salvini (Lega), che vedono aumentare la loro visibilità online.

La popolarità di Meloni e la reazione della magistratura

Nonostante le polemiche legate all’indagine su Giorgia Meloni per favoreggiamento e peculato, in relazione al rimpatrio del generale libico Al Masri, la popolarità del presidente del Consiglio sembra essere in crescita. La decisione della Procura di Roma ha alimentato il malcontento tra l’elettorato di centrodestra, ma ha anche spinto alcuni settori della maggioranza a difendere più energicamente la premier. La strategia comunicativa di Meloni ha incluso anche un video diffuso sui suoi social, in cui ha affrontato pubblicamente le accuse, un approccio che, secondo alcuni osservatori, ha rafforzato il suo consenso.

L’opposizione perde terreno

Se da un lato il centrodestra sta ottenendo buoni risultati sui social, l’opposizione, in particolare Elly Schlein e Giuseppe Conte, sembra avere difficoltà a catturare nuovi seguaci e a mantenere l’interesse degli utenti. Secondo i dati forniti dall’agenzia di comunicazione Arcadia, Schlein non appare nelle prime dieci posizioni per l’incremento di seguaci su tutte le piattaforme esaminate. Giuseppe Conte, pur rimanendo una figura di riferimento per parte dell’opposizione, ha raccolto meno menzioni e apprezzamenti online rispetto ad altri leader come Matteo Renzi e Carlo Calenda, che, pur essendo lontani dalla segreteria dem, ottengono un gradimento superiore.

Il predominio del centrodestra sui social

Il centrodestra si conferma particolarmente abile nel coinvolgere le nuove generazioni, come evidenziato dall’analisi dei social. Meloni, Tajani e Salvini sono in grado di intercettare un pubblico giovane, cosa che non accade con la stessa efficacia nei partiti di centrosinistra. Inoltre, Fratelli d’Italia ha visto crescere il suo consenso, superando per la prima volta dal 2023 la soglia del 30% nei sondaggi, un dato che riflette anche l’aumento della sua presenza online.

Il divario con il Pd

Secondo i dati demoscopici, Fratelli d’Italia ha guadagnato quasi 5 punti rispetto ai risultati delle Politiche del 2022, mentre anche Forza Italia e la Lega fanno segnare piccoli incrementi. Invece, il Partito Democratico, che continua a fare affidamento sul suo zoccolo duro di elettori tradizionali, non sembra riuscire a rompere il muro della stagnazione. Il dato dei social dimostra che il Pd non riesce a rinnovarsi e a intercettare nuove sensibilità, con la comunicazione interna che, almeno online, appare ormai distante dalle nuove generazioni.