Il caso Almasri infiamma Dritto e Rovescio: volano gli stracci tra Gubitosa e Del Debbio, il conduttore urla contro il grillino

Il caso del generale libico Almasri, accusato di crimini di guerra e successivamente scarcerato, ha scatenato un acceso dibattito durante la trasmissione Dritto e Rovescio su Rete 4. Il conduttore Paolo Del Debbio e il deputato del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa si sono confrontati con toni forti sulla responsabilità politica riguardo alla scarcerazione di Almasri, che ha visto coinvolti anche i ministri Giorgia Meloni, Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e Alfredo Mantovano, attualmente indagati.

La responsabilità secondo Gubitosa

Durante il dibattito, Gubitosa ha accusato direttamente il governo, sostenendo che la scarcerazione del generale fosse legata all’incapacità del ministro di rispondere tempestivamente. Il deputato del M5S ha insistito sul fatto che la responsabilità fosse da attribuire all’esecutivo, accusato di non aver agito con sufficiente rapidità e decisione.

La reazione di Del Debbio

Paolo Del Debbio, però, non ha tardato a ribattere, correggendo il tiro e sottolineando che la scarcerazione di Almasri è stata decisa dalla Corte d’Appello di Roma, che ha avuto il compito di trattare i rapporti tra lo Stato italiano e la Corte Penale Internazionale. “Sa chi ha ordinato di scarcerarlo?”, ha chiesto provocatoriamente Del Debbio, ottenendo la risposta di Gubitosa che ha cercato di mantenere la posizione. La discussione si è accesa ulteriormente, con Del Debbio che ha accusato il deputato di non affrontare il tema in modo adeguato e di cercare di sviare il discorso.

Il confronto acceso

Il confronto ha raggiunto momenti di alta tensione, con Del Debbio che ha urlato a più riprese per far sentire la sua voce, esasperato dalla posizione di Gubitosa. “Fatemi finire!”, ha esclamato il conduttore, visibilmente irritato, mettendo in evidenza le difficoltà nel discutere in modo costruttivo.